Las seis temporadas de 'Gossip Girl' dejaron una increíble legión de fans, además de una gran inspiración para otras ficciones que vendrían después. La historia de Serena van der Woodsen y Blair Waldorf en la gran manzana se basaba en su implicación con la moda, y a través de ellas se consiguió describir la vida de los jóvenes adolescentes en la élite neoyorquina.

Aunque se sabía que el universo de 'Gossip Girl' volvería con una nueva temporada de 10 capítulos, se desconocía sobre qué iba a tratar. Ahora el productor ejecutivo de la serie original, que también se ha unido a la nueva, Josh Schwartz, ha desvelado los primeros detalles en el Television Critics Association. ¿Volverán los personajes que tanto enamoraron a los fans?

Según ha recogido TVLine, Schwartz confirma que "no es un remake ni un reboot, no hay nuevos actores que hagan de Serena y Blair. Será una continuación de ese mundo". Lo que deja muchas dudas sobre los actores que formaron el reparto inicial, ya que no se trata de una secuela al uso: "hemos hablado con todos ellos para que supieran qué era lo que pasaba. Han interpretado a esos personajes durante 6 años, y si creen que con eso es suficiente, habrá que respetarlo. Pero obviamente, sería genial verles de nuevo".

Por lo que habrá que esperar para saber si Leighton Meester, Blake Lively, Chace Crawford, Ed Westwick y Penn Badgley vuelven para hacer alguna aparición puntual.

En cuanto a los temas que tratará esta nueva secuela, el productor se ocupó de aclarar por qué no habían querido volver a la trama que lo empezó todo: "pensamos que un grupo de adultos siendo controlado por La Reina Cotilla no tendría mucho sentido, al margen de los retos que supondría juntar a todos los actores de nuevo".

Por ello contarán cómo ha evolucionado la sociedad de Nueva York a través de nuevos actores y personajes, regresando al instituto. Tal y como ha explicado Josh Schwartz, "parecía muy interesante cómo sería La Reina Cotilla en esta época con las redes sociales, donde todos lo somos a nuestra manera. Queríamos explicar cómo ha evolucionado y mutado, contándolo a través de una nueva generación".

La fecha de estreno también se ha confirmado, y es que en el 2020 llegará a HBO Max el nuevo elenco de estudiantes, para sorprender con el cambio del Upper East Side en estos últimos 12 años.

