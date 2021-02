El paso de Taylor Momsen por 'Gossip Girl' como Jenny Humphrey lanzó la actriz a la fama, y la popularidad de la serie no hizo más que aumentar.

Momsen comenzó también durante ese tiempo su grupo de música The Pretty Reckless, que sería el origen de los problemas que comenzaron tras las cámaras de la serie y su 'feud' con Leighton Meester, actriz de Blair Waldorf. Puedes ver más detalles de lo que ocurrió en el vídeo de arriba.

Pero después de 'Gossip Girl' no se ha sabido mucho de la joven, que se alejó de la interpretación para seguir centrada en su banda y su música. Ahora Taylor se ha sincerado en una nueva entrevista con Metro sobre el "oscuro agujero" de depresión y abuso de sustancias en el que se vio hace unos años cuando vivió dos tragedias muy seguidas en su vida; las muertes de sus amigos y compañeros Chris Cornell y Kato Khandwala.

En el caso de Cornell, estrella del grupo Soundgarden, la banda de Momsen se encontraba haciendo una gira con ellos y el músico fue encontrado muerto en su habitación de hotel tras haberse ahorcado en Detroit.

"Me desperté con la, ni siquiera tengo palabras, con la noticia devastadora de que Chris había fallecido y me destrozó de una forma que no puedo explicar, y para la que no estaba preparada como persona. No estaba en un buen momento mentalmente para estar en el ojo público. Cancelé la gira y me fui a casa", revela.

Pero mientras Momsen estaba intentando lidiar con la pérdida de su amigo y componiendo nueva música, unos meses después llegó la noticia de que el productor de su banda, Kato Khandwala, había muerto en un accidente de moto en California.

"Era el mejor amigo en el mundo y era como el quinto miembro de la banda", cuenta. "Eso fue el punto de inflexión. Sentía que mi vida se había acabado y me sumí profundamente en este agujero oscuro del que no sabía si alguna vez podría salir. No sabía si quería salir tampoco. Me había rendido con la vida, me había rendido con todo en ese punto, no estaba segura de si quería volver a hacer música. Me dejé ir como persona. Fue muy oscuro", confiesa.

No obstante fue precisamente la música lo que finalmente consiguió salvarla de ese oscuro momento. "Acudí a las bandas que me han sostenido durante toda mi vida", y así comenzó a componer el nuevo álbum de su grupo, 'Death by Rock and Roll'.

"Vertí todo mi ser en este disco. Suena cliché, pero es sangre, sudor y lágrimas. Estaba al borde de la muerte y tenía que tomar una decisión en algún momento, que era morir o seguir adelante. Y gracias a la música decidí seguir adelante así que este álbum lo siento como un renacimiento".

En cuanto al duelo por la pérdida de sus seres queridos, Taylor asegura que son heridas y cicatrices "con las que viviré el resto de mi vida". Pero con el tiempo se empieza a curar y "aprendes a vivir con ese dolor, se convierte en parte de ti".

