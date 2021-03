Cameron Boyce fallecía el 6 de julio de 2019 a los 20 años a consecuencia de una ataque de epilepsia. Una tragedia que dejó a todos sus seres queridos y seguidores destrozados.

Boyce llevaba toda la vida dedicada a la interpretación pero había alcanzado una gran fama gracias a su papel de Carlos, el hijo de Cruella de Vil, en 'Los Descendientes'. Saga de Disney Channell donde coincidió con el actor Booboo Stewart, quien interpretaba a Jay, el hijo de Jafar, donde crearon una preciosa amistad.

Antes de su repentina muerte Cameron rodó una serie donde también participaba Booboo llamada 'Paradise City', un spin-off de la película 'American Satan' que cuenta la historia de The Relentless, una aspirante banda de rock.

En la ficción Cameron Boyce encarna a Simon, un chico soñador hijo de un famoso productor de discos que nunca conoció. Simon también es el vocalista de un grupo emergente que busca un descanso y es un fan enorme de The Relentless. En la ficción Stewart da vida a Vic el bajista del grupo y "el pegamento que mantiene unida a la banda".

Ahora, Booboo ha ofrecido una entrevista a 'EW' donde habla del gran talento musical de Cameron: "Honestamente, es una de las personas más talentosas que he conocido", afirma. "Está fantástico en la serie. Muestra un lado de él que no mucha gente pudo ver. Estoy muy contento de que haya aparecido en Paradise City. Era una persona tan hermosa y caritativa. La Fundación Cameron Boyce está continuando con sus actos de caridad, así que animo a todos a que lo comprueben".

Además, el actor también habla sobre si son ellos los que tocan en 'Paradise City': "No puedo hablar por todos, pero personalmente, cuando obtengo las canciones para los proyectos de televisión en los que trabajo, descubro mis partes para tocar con la mayor precisión posible". Aunque asegura que no tocan en directo mientras graban: "No es en vivo cuando lo filmamos, pero estoy interpretándolo lo mejor que puedo mientras filmo".

Stwart también comenta en qué se basa a la hora de elegir dar vida a un personaje: "¿No es increíble que pueda interpretar a una estrella de rock en una vida y al hijo de Jafar en otra?" dice. "Luego hay una vida en la que soy un fantasma patinando por Los Ángeles [en Julie and the Phantoms]. Es muy divertido jugar en estos mundos tan diferentes y compartir estas vidas con los personajes durante el rodaje".

"Cuando elijo proyectos, trato de cambiar las cosas. Cuando decido qué hacer a continuación, me pregunto si vale la pena despertarme a las 6 am para trabajar de 12 a 14 horas al día durante el próximo mes, y estuvo en este programa. Me encanta el elenco y el equipo, estar en esta banda simulada, y la música es genial. Espero que tengamos una temporada 2", comenta sobre la continuación de la serie.

Volveremos a ver a Booboo Stewart en 'Los Descendientes'

Aunque en el verano de 2020 se estrenó la tercera parte de la saga de 'Los Descendientes', donde también pudimos ver a Cameron Boyce, ahora el reparto volverá para una última película, 'Los Descendientes: La Boda Real'.

Se trata de un especial que estará dedicado a Cameron Boyce y donde Booboo Stewart interpretará por última vez a Jay. "Lo que puedo decir al respecto es que realmente concluye muy bien la historia, al menos para nosotros", dice entre risas. "Estaba muy indeciso acerca de hacer algo más con la [franquicia]. Después de leer lo que habían reunido, todos llegamos a un acuerdo porque lo une muy bien. Estoy muy agradecido por este increíble viaje que compartimos".

