"Te quiero para siempre": Dove Cameron comparte emocionada el vídeo de Booboo Stewart ('Los Descendientes') de su viaje juntos

Dove Cameron, Booboo Stewart y el resto de protagonistas de 'Los Descendientes' saltaron a la fama gracias al gran éxito que tuvieron las películas de Disney.

Durante tantos años trabajando juntos se convirtieron en una gran familia, como demostraron cuando les sacudió la desoladora muerte de su compañero y amigo Cameron Boyce, que tanto afectó a los demás actores.

En especial a Dove Cameron, la actriz pasó por una etapa muy dura de duelo echando de menos a su amigo y centrándose en su salud mental, como siempre comparte con sus seguidores.

A raíz del trágico suceso, los planes para 'Los Descendientes 4' han quedado en el aire y sus propios protagonistas han dicho que no se ven continuando sin Boyce, pero eso no significa que no se sigan queriendo como el primer día.

Así lo ha demostrado el vínculo especial de Dove Cameron y Booboo Stewart, a través de un nostálgico vídeo en redes sociales que han compartido los actores con palabras de cariño. Puedes verlo todo en el vídeo de arriba.

