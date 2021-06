Ben Barnes ('Sombra y Hueso') versiona la canción principal de 'Friends' tras ver el reencuentro

El pasado 27 de mayo se estrenaba 'Friends: The Reunion' donde los seis protagonistas de la icónica serie se reunían 17 años después de su final para recordar algunos de los momentos inolvidables que dejó la sitcom.

Este episodio especial ha revolucionado las redes sociales y a todos los fans que 'Friends' que hay a lo largo y ancho del mundo al ver a su reparto de nuevo junto en algunos de los escenarios más emblemáticos de la ficción como puede ser el apartamento de Monica o el Central Perk.

Sin duda, este reencuentro ha sido un ataque de nostalgia para todos aquellos que crecieron viendo a Monica, Ross, Phoebe, Chandler, Rachel y Joe cada semana en sus televisores durante 10 años.

Uno de los actores del momento, Ben Barnes, era uno de aquellos adolescentes que crecieron con 'Friends' y no ha podido evitar mostrar lo mucho que le ha emocionado poder ver esta reunión.

Así, el actor ha publicado un vídeo en Instagram donde podemos verlo cantando y tocando al piano el tema principal de la cabecera de 'Friends', "I'll Be There For You" de The Rembrandts: "¿Quién está nostálgico por la reunión de 'Friends'? Me sentí obligado a hacer el tema principal. Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer fueron una gran parte de mi adolescencia. Me regalaron las cintas VHS cada Navidad", escribe.

Ben Barnes también es cantante

Ben Barnes es conocido por su faceta como actor y has podido verlo en películas como 'Las Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian' o en series de la talla de 'Westworld' o 'The Punisher'.

Actualmente es uno de los protagonista de la serie de Netflix 'Sombra y Hueso' donde encarna al general Kirigan, el Oscuro. Pero, además de actuar Ben también es un gran cantante. Solo hace falta echar un vistazo a su cuenta de Instagram para ver lo mucho que le gusta cantar ya que tiene muchas versiones de tema populares.

Tanto es así, que Barnes formó parte del grupo 'Hyrise', junto al que compitió para ir en representación de Reino Unido al Festival de Eurovisión en 2004.

