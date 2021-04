Ben Barnes, el sensual actor de 'Sombra y Hueso' que estuvo a punto de participar en Eurovisión

Conocido por protagonizar películas como 'Las Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian', donde interpretaba a Caspian o 'Westworld', el actor Ben Barnes ha triunfado una vez más interpretando al general Kirigan en la nueva serie 'Sombra y Hueso', estrenada en Netflix el pasado 23 de abril.

El general Kirigan, el Oscuro, es capaz de conjurar fuerzas mágicas malignas para satisfacer su ambición y su ánimo de venganza. Además, tiene un innegable carisma, con su aire seductor e hipnótico no nos extraña para nada que haya causado tanto revuelo su aparición en la serie.

En una reciente entrevista para 'VíaPaís' el actor contaba que si tuviera que elegir otro papel dentro de la serie hubiese elegido algún personaje de la banda de 'Los Cuervos', la banda de los delincuentes.

Ben Barnes fue también un villano en la serie 'The Punisher'. Interpretaba a Billy Russo, un experto en artes marciales que había formado parte de la misma unidad militar que el protagonista, Frank Castle, su enemigo.

Ben es hijo de padres psiquiatras. Creció en el sur de Londres, y su primera toma de contacto con el teatro fue cuando era adolescente, ahí supo que quería ser actor. Uno de los primeros papeles que interpretó en el teatro fue el de Don Juan, de la exitosa obra 'Don Juan Tenorio'.

Su carrera como músico y su "casi" aparición en Eurovisión

Otra de las grandes pasiones de Ben Barnes es la música. En 2014 rodó 'Jackie y Ryan' una película romántica en la que interpreta a un músico callejero.

Su cuenta de Instagram está repleta de vídeos en los que toca el piano y canta versiones de otros músicos y bandas musicales, desde los Beatles a Nat King Cole y Bob Dylan.

Es tal su afición por la música que llegó incluso a formar parte de 'Hyrise', un grupo con el que compitió para ir en representación de Reino Unido al Festival de Eurovisión en 2004.

El grupo se presentó a 'Making Your Mind Up', un programa de la BBC que servía como preselección del festival. La banda lo intentó con la canción 'Leading Me On', pero finalmente lograron una segunda posición. Aun así, para Ben fue una experiencia que no le terminó de convencer.

Seguro que te interesa:

La actriz de 'Harry Potter' a quien has visto en 'Sombra y Hueso' y no has reconocido