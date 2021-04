'Sombra y hueso': La razón por la que se ha cambiado el oscuro final del libro para la serie

La adaptación de las novelas de Leigh Bardugo de su saga 'Sombra y hueso' han llegado a Netflix con gran éxito de crítica y público. Aunque hay bastantes diferencias entre la serie y el libro, sobre todo en cuanto a la presentación de personajes se refiere, lo cierto es que en lo que respecta a la histyoria de Alina Starkov la primera temporada de la ficción se ha mantenido bastante fiel al libro, salvo por el gran giro del final.

Si aún no has visto la primera temporada de 'Sombra y hueso', no sigas leyendo ya que esta noticia contiene SPOILERS a partir de ahora.

Al final del primer libro, cuando Alina consigue liberarse del General Kirigan (Ben Barnes), escapa a pie con Mal y deja todo atrás, lo cual es un giro bastante oscuro para la heroica Alina.

En el final de la temporada 1 de la serie, Alina toma una decisión muy diferente, dejando a Kirigan atrás para que muera en la Sombra mientras salva a todos los demás en el barco.

En una entrevista para The Hollywood Reporter, el showrunner de la serie, Eric Heisserer, ha hablado sobre este cambio respecto al libro:

"Teníamos varios personajes on Alina en el final, incluidos algunos que no eran del libro original, y todos sentimos que su colaboración contra los muchos enemigos es lo que los salvaría. Su trabajo en equipo hizo que todo fuera posible. Así que la empatía entre ellos los llevó a salvarse y escapar como un grupo aliado".

Los queridos personajes de los Cuervos no formaban parte de la trilogía original de 'Sombra y hueso', pero su inclusión en la serie significó que estaban en el barco con Alina durante el final de la primera temporada. Dejar el barco solo en la Sombra habría significado una muerte segura para Kaz, Inej y Jesper.

Si sobrevivían entonces verían a Alina como una villana. Pero todos ayudaron a salvarse unos a otros, formando una asociación que definirá claramente la temporada 2 de la serie.