Así son los hijos de Sarita y Franco en 'Pasión de Gavilanes 2', Yare Santana y Jerónimo Cantillo: "Hermosa familia"

En febrero de 2022 se estrena la temporada 2 de 'Pasión de Gavilanes'. Fue solo hace unos días que confirmaron el mes que volvamos a ver a la familia Reyes Elizondo en la pequeña pantalla tras publicar el tráiler de la nueva etapa de la telenovela.

La temporada 2 de 'Pasión de Gavilanes' empieza con un crimen donde los hijos de Norma y Juan se verán envueltos y que sacudirá a todos los miembros de la familia.

Actualmente todavía están grabando algunas escenas de la entrega y poco a poco se van conociendo nuevos datos de lo que nos espera. Uno de los últimos en descubrirse ha sido la identidad de los actores que darán vida a los hijos de Sarita Elizondo y Franco Reyes.

Ha sido Natasha Klauss quien ha publicado la foto de todos al completo en su cuenta de Instagram donde escribe: "Hermosa #familia de #ficcion. Nos toco duro en está nueva temporada mucho amor, pasión y sobre todo unión para aguantar todo lo que se le viene a esta familia".

Así, vemos que la actriz cubana Yare Santana será la encargada de dar vida a Gaby. Mientras que el colombiano Jerónimo Cantillo será Andrés.

Yare Santana también publicó la misma foto en Instagram donde escribe emocionada: "No tienen idea lo feliz que me siento!! Quería desde hace mucho compartir esta felicidad con ustedes! Estar en el set rodeada de personas que admiras no solo por su trabajo, sino también como seres humanos, gente linda, generosa, que pone el alma y entrega todo! GRACIAS. Me siento tan afortunada!!! Ahora sí: Gaby Reyes Elizondo hermana de Andrés, hijos de Sara y Franco!!".

Mensaje al que le contesta Jerónimo Cantillo: "Hermanitaaa. Es un placer trabajar contigo, que vengan muchas historias más juntos!!". Además, el actor, al que veremos también en la nueva versión de 'Rebelde' en Netflix, también publicó un cometario cargado de alegría cuando salió el tráiler:

"La historia continúa!! Estamos muy cerca de conocer lo que ha pasado en estos 18 años y que privilegio ser parte de esta historia que sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo".

Michel Brown ya se ha reencontrado con sus compañeros de 'Pasión de Gavilanes'

Fue un poco después de que empezara el rodaje de la temporada 2 de 'Pasión de Gavilanes' cuando Michel Brown confirmó que finalmente iba a poder regresar para meterse de nuevo en la piel de Franco Reyes.

De esta forma, el argentino ha estado estas semanas pasadas grabando con sus compañeros y hace poco compartía una foto donde aparecen los seis protagonistas juntos: "18 años después nos volvemos a encontrar".

Una de las más felices con el regreso de Michel Brown es Natasha Klauss quien podrá reunir, una vez más, a Sarita y Franco ante el televisor. La actriz compartía una foto de los dos donde escribía emocionada: "Por fin juntos de nuevo en el set, acá estamos de vuelta. La foto que tanto esperaban en especial para todos ustedes nuestros fans".

