Los actores de 'The Walking Dead' muestran su apoyo a los familiares del especialista fallecido durante el rodaje

El especialista John Bernecker | Agencias

Lauren Cohan, Gale Anne Hourd, Daniel Newman, Peter Zimmerman, entre otros, han publicado en las redes sociales varios mensajes de apoyo a la familia del especialista John Bernecker tras conocerse la triste noticia de su muerte. Bernecker cayó desde una altura de 10 metros durante el rodaje de la octava temporada de 'The Walking Dead'. Lauren Cohan ha publicado en su cuenta: "Querida familia TWD, por favor mantengamos a John Bernecker, nuestro especialista y familia en nuestro rezos de hoy". "Recemos mucho por nuestro especialista en The Walking Dead John Bernecker y su familia hoy", ha escrito Daniel Newman. Bernecker ensayaba con otro actor una pelea que iba a acabar en una caída desde un balcón, pero el especialista perdió el equilibrio lo que le produjo la caída. La cadena AMC ha lanzado un comunicado oficial en el que indica la paralización de forma temporal de la octava temporada de 'The Walking Dead'.

Dear Walking Dead Family, please keep John Bernecker, our stuntman and his family in your prayers today. ❤️ — Lauren Cohan (@LaurenCohan) 13 de julio de 2017

We are all praying for him, his family, friends and colleagues. https://t.co/03Kj5JLwun — Gale Anne Hurd (@GunnerGale) 13 de julio de 2017

Keeping John Bernecker and his family in my thoughts. #TWDFamily — Peter Zimmerman (@IamPeterZ) 14 de julio de 2017

HUGE Prayers for our #WalkingDead stuntman John Bernecker & Family now! — Daniel Newmaη (@DanielNewman) 14 de julio de 2017

R.I.P. John Bernecker -amazing #stunt man & all around great guy. So glad we had the privilege of working together. I'll treasure that time. pic.twitter.com/AiukBXCydv — Laura Cayouette (@KnowSmallParts) 13 de julio de 2017