Aclarados todos los detalles de la muerte de Naya Rivera ('Glee') a los 33 años

La muerte de Naya Rivera ha sido otro golpe para el reparto de 'Glee'. Desde la muerte de Cory Monteith en 2013, diferentes sucesos trágicos han sufrido los actores de la serie. La última noticia ha sido el fallecimiento de Naya Rivera de forma accidental cuando pasaba el día con su hijo en el lago Piru, California, haciendo más fuerte la hipótesis de los fans sobre la maldición de Glee.

PRIMEROS DATOS

El 8 de julio la policía del condado de Ventura recibía el aviso de que un bote no había sido devuelto a la hora correspondiente. En este se había visto embarcar a la actriz Naya Rivera, de 33 años, y su hijo Josey, de 4.

Desde ese momento, los trabajadores de la empresa de alquiler y la policía del condado de Ventura se pusieron a la búsqueda de la actriz.

Dentro del bote encontraron dormido al hijo pequeño de la intérprete con el chaleco salvavidas y un chaleco de adulto a su lado. Al preguntarle que dónde se encontraba su madre, este respondió que había ido a nadar. Los primeros datos tras conocerse la desaparición no eran alentadores y ponían en duda la posibilidad de encontrar a Rivera con vida, según la policía.

DESARROLLO DEL CASO

La policía del condado de Ventura estuvo en todo momento pendiente de la familia de Naya, especialmente con el hijo de esta. "Sabemos por hablar con su hijo, que él y Naya nadaron juntos en el lago en algún momento durante su viaje. Fue durante ese tiempo que su hijo describió que Naya le ayudó a subir al bote, quien lo empujó a la cubierta desde atrás. Le dijo a los investigadores que miró hacia atrás y la vio desaparecer bajo la superficie del agua" explicó el sheriff Bill Ayub.

Por las declaraciones de Josey, la policía trabajó con la hipótesis de que Rivera ayudó a su hijo a subir al bote para salvarle, pero ella no pudo subir tras él.

AUTOPSIA

Finalmente, el lunes 13 de julio el cuerpo de la actriz fue hallado con signos de ahogamiento. La autopsia confirmó que se trataba de la actriz y que en su sangre no había rastro de alcohol ni drogas. "Los hallazgos de la autopsia son consistentes con un ahogamiento, y la condición del cuerpo es consistente con el tiempo que estuvo sumergida. No se identificaron lesiones traumáticas o procesos de enfermedad en la autopsia. No hay indicios de la investigación o examen de que las drogas o el alcohol hayan jugado un papel" explicaba el informe forense. También se descarta la posibilidad del suicidio.

CONDICIONES DEL LAGO

El capitán Jeremy Paris, supervisor de las unidades de aviación, búsqueda y rescate de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura explicaba en una entrevista cómo las condiciones del lago habrían afectado a la muerte de Rivera.

"Realmente no hay mareas allí. Hay corrientes, corrientes impulsadas por el viento que afectan a la superficie del agua. Los botes de pontones viajan muy alto en el agua, y algo que está muy alto en el agua es muy susceptible de subir y bajar. También tienen un perfil lateral muy amplio, de modo que cuando los vientos se levantan, pueden realmente empujar y mover ese bote rápidamente. Tenemos factores de viento que empujan al barco lejos del nadador, tenemos la acción de las olas que puede hacer que el barco se mueva hacia arriba y hacia abajo, dificultando su ascenso, y tenemos peligros bajo el agua que pueden enganchar los pies debajo", declaró el capitán, explicando por qué el cuerpo de Rivera se descubrió a tanta distancia de donde se encontró el bote.

