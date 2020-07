Cuando el rodaje de la serie 'Glee' empezó en 2009 nadie se imaginaría el futuro que le esperaba a sus protagonistas. Los problemas en el rodaje, las luchas de egos de sus protagonistas y las polémicas fueron el día a día tras las cámaras de la serie.

Algo que se reafirmó recientemente cuando estalló la polémica por el comportamiento de Lea Michele con sus compañeros, acusada de acosar y maltratar a otros actores. Pero más allá de eso, a lo largo de los años una desgracia tras otra ha ido afectando al reparto de la serie, a la que se suma ahora la desaparición de Naya Rivera.

Naya Rivera

La reciente desaparición de Naya Rivera tras alquilar un bote en el lago Piru en California junto a su hijo de 4 años ha desconcertado de nuevo a los fans del universo 'Glee'. La policía encontró a su hijo Josey en el bote salvavidas y con el chaleco puesto, pero sin rastro de su madre. El niño confirmó a la policía que estuvieron nadando juntos y que Rivera, que interpretó a Santana en la serie, no volvió al bote. La misión de búsqueda continúa, aunque según la policía se teme que haya fallecido ahogada.

Hace dos años su exmarido, el actor Ryan Dorsey, presentó cargos contra la actriz ante la fiscalía de West Virginia por golpearlo continuadamente en la vía pública y en presencia del hijo que tienen en común. Finalmente, los hechos no llegaron a juicio al retirar su pareja los cargos en su contra.

Mark Salling

El actor Mark Salling, que daba vida a Noah Puckerman, se suicidó a los 35 años antes de que un juez dictara sentencia tras ser acusado de un delito de posesión de pornografía infantil. Tras declararse culpable en 2017, un año más tarde se quitó la vida en su casa de Los Ángeles. La policía encontró en su ordenador más de 50.000 fotografía de pornografía infantil y se pedía una condena de entre 4 y 7 años de cárcel.

Mark Salling como Puck en 'Glee' | Fox

Cory Monteith

El 13 de julio de 2013 el cuerpo de Cory Monteith fue encontrado en la habitación de un hotel en Vancouver. La autopsia desveló que su muerte fue provocada por una sobredosis de heroína y alcohol. El actor de 31 años interpretaba a Finn Hudson, un chico adorable y muy parecido al actor, por lo que explicaban sus compañeros.

Durante su tiempo en la serie estuvo saliendo detrás de las cámaras con su compañera de pantalla Lea Michele, con quien estaba prometido y que quedó devastada tras la noticia. Su muerte impactó a los fans y al equipo de la serie, cuya quinta temporada estaba siendo emitida en el momento del fallecimiento y se modificó para dedicar un capítulo homenaje al joven.

Melissa Benoist

La actriz Melissa Benoist, que interpretó a Marley Rose en la serie, contó a través de un duro vídeo en Instagram que había sido víctima de violencia de género. En los 14 minutos la actriz relata con fortaleza cómo fueron esos momentos y su decisión de cambiar su vida para que sirvan de ejemplo a otras mujeres que están pasando por la misma situación. "Todavía es difícil para mí diseccionar qué estaba pensando y sintiendo que me impidió frenar lo que parecía un tren de huida desbocado" confesó la actriz a sus fans.

Después de narrar algunos sucesos sobre cómo su pareja abusaba de ella, le pegaba y empujaba, los fans vieron una coincidencia con la que, sin que ella mencionase el nombre de su ex, pudieron atar cabos sobre su presunta identidad. La actriz relata un duro momento en el que su expareja le lanzó el teléfono móvil a la cara, provocando daños irreparables en su ojo y rompiendo su nariz. Estas heridas coinciden temporalmente con su matrimonio con el actor de 'Glee', Blake Jenner. "Esto no iba a poder esconderse fácilmente, así que creamos una historia para cubrirlo y me llevó al hospital. Esto había ido demasiado lejos", explicó Benoist.

Fotos íntimas filtradas

Las actrices de la serie Heather Morris, Lea Michele, Becca Tobin y Melissa Benoist fueron víctimas de un hackeo a sus teléfonos móviles, publicando en Internet fotos privadas en las que aparecían sin ropa.

Diez años más tarde del suceso, Morris, que interpretó a Brittany, publicó en su perfil de Instagram una foto de ella en biquini con la que recordó este terrible momento. "Que me sentí HUMILLADA es decir poco, mi cuerpo era y aún es parte de mi trabajo y me sentía como si no pudiera ni andar por mi trabajo sin pensar que todo el mundo me lo había visto todo (algunos comentarios sarcásticos de mis compañeros tampoco ayudaron)".

Brittany y Santana en 'Glee' | Fox

Desde luego los fans esperan que la comentada 'maldición de Glee' llegue a su fin con el trágico suceso de Rivera.

