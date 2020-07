La muerte de la actriz de 'Glee', Naya Rivera, deja muchas incógnitas sin resolver. Por qué no pudo subir al barco o a qué se debe que el barco apareciera tan alejado de donde se encontró el cuerpo de Rivera son algunas cuestiones que ha explicado el capitán Jeremy Paris, supervisor de las unidades de aviación, búsqueda y rescate de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura en una entrevista a ET.

El capitán expresó que hay ciertos hechos que saben, pero otros que no pueden explicar y para los que no se encuentre una explicación. "Sabemos que salió con su hijo de 4 años y que estaba nadando. Sabemos que él llevaba un chaleco salvavidas y ella no. Sabemos que ella fue capaz, y lo hizo, de ayudarlo a subir al barco. Y luego, por alguna razón desconocida, y no creo que lo sepamos nunca, no pudo subir al barco ella misma".

Otra de las hipótesis que se ha cuestionado como motivo por el que Rivera no pudiera subir al barco eran la mareas. Sin embargo, como explicó Paris, en el lago Piru las mareas no son frecuentes. "Realmente no hay mareas allí. Hay corrientes, corrientes impulsadas por el viento que realmente afectan a la superficie del agua. Los botes de pontones viajan muy alto en el agua, y algo que está muy alto en el agua es muy susceptible de subir y bajar. También tienen un perfil lateral muy amplio, de modo que cuando los vientos se levantan, pueden realmente empujar y mover ese bote rápidamente. Tenemos factores de viento que empujan al barco lejos del nadador, tenemos la acción de las olas que puede hacer que el barco se mueva hacia arriba y hacia abajo, dificultando su ascenso, y tenemos peligros bajo el agua que pueden enganchar los pies debajo de ti, así que eso es lo que yo sé que son los peligros".

"No hay remolinos allí, no hay lo que llamamos mareas como las que se ven en el océano, eso no es lo que está ocurriendo. En realidad, es sólo este tipo de acción de la superficie impulsada por el viento que vemos allí", explicó el capitán, resolviendo la duda de por qué el cuerpo de la actriz estaba tan alejado de donde se encontró el bote y al hijo de esta.

También afirmó que sospechan que ese es el motivo por el que la actriz no pudo subir al barco: "Sí, sabemos que fue encontrado bastante lejos de donde se ahogó. Lo sabemos y lo sospechamos desde el principio".

Paris explicó cómo fueron las acciones que se tomaron tras el aviso de que la actriz no había devuelto el bote alquilado a la hora acordada, iniciando la investigación inmediatamente a las 16h del 8 de julio.

"Y sólo puedo imaginar lo que el niño de 4 años estaba pasando solo en el bote en el lago. El bote fue encontrado a las 16:30 en una cala en el extremo norte, un área que llaman los estrechos. Creemos que fue empujado por el viento. Los guardabosques y el personal del barco tomaron a todos sus empleados y salieron a buscarla. Buscaron tanto en el agua como en la orilla. Nuestro helicóptero fue lanzado inmediatamente tan pronto como llegó esta llamada", declara..

Paris estuvo en contacto constante y desde el principio con la familia de Naya Rivera, a lo que califico de "gente increíble y asombrosa". Varios de los actores de la serie 'Glee' estaban en el lago cuando el capitán fue avisado que habían encontrado el cuerpo de la actriz: "De hecho, estaba hablando con el elenco en la orilla del puerto cuando me tocaron el hombro y me dijeron que la habían localizado".

"Yo, en las búsquedas, me esfuerzo por ir al encuentro de las familias. Me ayuda a mantenerme concentrado. Me ayuda a motivar al equipo para que se mantenga concentrado y continúe con la tarea. Sé que necesitan un cierre. No podrán seguir adelante en el proceso de duelo hasta que la encuentren. Y es importante para nosotros conseguir ese cierre para ellos. Y de nuevo, no puedo decir lo maravillosa que fue la familia para tratar con ella. Fue realmente inspirador verlos lidiar con esta tragedia de la manera en que lo hicieron", afirma.

Tras identificar que se trataba de Rivera, llevaron a la familia al lugar exacto donde encontraron el cuerpo para que pudieran acabar la historia: "Son grandes personas y todos sentimos por ellos y esperamos que puedan encontrar algún consuelo en que ella haya sido encontrada. Hicimos un esfuerzo para asegurarnos de que la familia saliera y viera exactamente dónde fue encontrada para que en el futuro puedan recordarla, recordarla de la manera que crean conveniente en el futuro", añadió.

En cuanto al hijo de la actriz, Josey de 4 años, le comentó la familia que se encontraba bien: "Conocí a Josey y creo que aún no estaba seguro de lo que había pasado. No salió a escena después, lo que probablemente fue lo mejor. Al hablar con la familia, le va bien".

El capitán comentó si el baño debería estar permitido en el lago Piru, sabiendo que pasan fenómenos que pueden dificultar nadar en el lugar: "Creo que llevar chalecos salvavidas es siempre importante. Hay diferentes tipos de condiciones, ya sabes, cuando hay viento y está agitado, probablemente no es una buena idea nadar... Te diré esto, ese lago no ha tenido un ahogamiento accidental desde 2010, lo cual es bastante raro. Es un buen registro de seguridad. Desafortunadamente, esta vez salió mal".

También negó la idea de que el lago suponga un gran riesgo y que la actriz hubiese tomado una decisión inconsciente llevando a su hijo allí: "Todos nos arriesgamos todos los días y, ya sabes, es un riesgo que se tomó y en este caso resultó malo", dice. "Quiero decir, hay padres todos los días que sacan a sus hijos. Sé que ella había estado en ese lago mucho cuando era niña y quería darle a su hijo la misma experiencia. Creo que es una cosa muy bonita, una tradición muy bonita que quería mostrarle a su propio hijo. No creo que ella hubiese estado allí en un tiempo, pero de niña, estuvo numerosas veces."

El miércoles pasado, tras encontrar el cuerpo de la actriz, la familia Rivera agradeció el esfuerzo hecho por los policías y habló sobre la pérdida de la actriz.

"Estamos muy agradecidos por el amor y las oraciones por Naya, Josey y nuestra familia durante la semana pasada. Mientras lloramos la pérdida de nuestra hermosa leyenda, tenemos la bendición de honrar su legado eterno y su espíritu magnético. Naya tenía un talento increíble, pero era una persona aún más grande, madre, hija y hermana. Gracias a los hombres y mujeres de los departamentos del Sheriff de los condados de Ventura, Tulare y San Luis Obispo por su compromiso y esfuerzo inquebrantable para encontrar a Naya. Extendemos una gratitud y ovación interminables a la heroína que la encontró. Gracias a sus amigos, compañeros y admiradores por su continuo apoyo".

La familia también pidió respeto y que se respete su privacidad en estos duros momentos a los que tienen que enfrentarse.

