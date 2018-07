Especial Día del Libro: Estas series también las puedes leer

DÍA DEL LIBRO

Muchos de los últimos éxitos de la pequeña pantalla los puedes encontrar en las librerías. Series como 'Big Little Lies', 'Por 13 Razones' o 'The Leftovers' están basadas en novelas. También los cómics 'The Inhumans' y 'The Defenders' tendrás sus propias series. Y en Antena 3 muy pronto llegará la adaptación del best-seller 'La catedral del mar' y la serie 'Fariña' triunfa en la noche de los miércoles en la cadena. Con motivo del Día del Libro, os recomendamos algunas series que también puedes leer.