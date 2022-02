Muere la actriz Isabel Torres, protagonista de 'Veneno', a los 52 años

Isabel Torres, actriz que interpretó a Cristina Ortiz en 'Veneno', la serie de ATRESplayer Premium, ha muerto tras una larga lucha contra un cáncer de pulmón.

La intérprete y presentadora comunicó a sus seguidores que su cáncer se había extendido en un conmovedor vídeo el pasado noviembre, al que tituló "mi último vídeo" y donde se despedía de la vida pública tras revelar que le habían dado una esperanza de vida de dos meses.

Ahora, ha sido a través de su cuenta de Instagram donde su familia ha confirmado que Isabel Torres ha fallecido este 11 de febrero.

"Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe", rezaba el mensaje donde también agradecen todas las muestras de cariño.

"Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada", añaden.

La despedida de Isabel Torres

La querida actriz se dirigía a sus seguidores el pasado noviembre en un duro e inspirador vídeo para contar cómo se encontraba.

"Este es el último vídeo que voy a hacer, en principio me han dado dos meses de vida, vamos a ver si los supero, si los supero bien y si no los supero, pues también, que vamos a hacer, la vida es así", contaba Isabel.

La estrella de 'Veneno', creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, también daba las gracias diciendo: "Yo quería agradecer a toda la gente que ha estado ahí, a todos mis seguidores, a todos mis fans que han estado al lado mío, apoyándome. A mi familia, sobre todo a mi familia y mis primas".

"Si salgo de esta me volveré a conectar, y si no salgo ha sido un placer conoceros, estar con ustedes y vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. Cuídense muchísimo, y nos vemos pronto si Dios quiere, y si no nos vemos en el cielo", terminaba diciendo como conmovedora despedida.