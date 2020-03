La expansión del coronavirus continúa y son muchísimas las figuras públicas que animan a la población a cumplir con el aislamiento preventivo que pueda frenar la curva de contagios y otras iniciativas para ayudar en estos tiempos de crisis.

La actriz Itziar Ituño, la irreverente inspectora Raquel Murillo en 'La Casa de Papel', ha sido el último caso en confirmarse, como ella misma ha compartido en sus redes sociales.

La estrella de la serie original de Antena 3 ha explicado su situación con un mensaje positivo pero también advirtiendo sobre los peligros de esta pandemia que nos afecta a todos.

"Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus", anunciaba.

También Ituño ha querido aclarar cómo se encuentra y concienciar a sus fans.

"Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más debil. Esto no es tontería, ser conscientes, no lo toméis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar esto por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común. Es tiempo de solidaridad y generosidad! De quedarse en casa y proteger a los demás. Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá".

