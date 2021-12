Este es el único personaje de 'La Casa de Papel' que el creador lamenta haber matado

Tras cinco temporadas, 'La Casa de Papel' se ha convertido en todo un fenómeno mundial, y aunque la serie ya ha llegado a su fin, siguen saliendo a la luz nuevos detalles sobre el desarrollo de la historia. Ahora Álex Pina, el creador de la serie, ha confesado cuál es el único personaje que se arrepiente de haber matado.

En una entrevista para la cadena de televisión CNN Brasil, junto a algunos actores de 'La Casa de Papel' como Jaime Lorente (Denver) y Esther Acebo (Estocolmo), Álex Pina ha revelado algunos detalles sobre el desenlace y el destino final de alguno de los personajes, en concreto uno de ellos, de los que lamenta su muerte.

Había más de un final

Según contó Pina, el final de 'La Casa de Papel' no fue algo fácil de escribir. De hecho, asegura que escribió entre 32 y 34 versiones diferentes. "Cuando la gente ve el final, algunos piensan que estaba pensado así desde el principio, pero no señor, no fue planeado. Lo hicimos en el último momento".

El creador también habló sobre el sorprendente éxito de la serie, y aseguró que recibió llamadas telefónicas de grandes personalidades como Stephen King y George Clooney para felicitarle.

Se arrepiente de esta muerte

A lo largo del desarrollo de la serie, han sido muchos los personajes que han muerto por el camino. Sin embargo, hay uno de ellos que Álex Pina lamenta por encima del resto.

Se trata del papel que interpretaba el actor Paco Tous, Moscú, el padre de Denver, y uno de los personajes más queridos de la serie. "Era un personaje que ofrecía mucha comedia y que, para mí, todavía tenía mucho que dar" admitió Pina. El creador confesó que, si en ese momento hubiera sabido que 'La Casa de Papel' iba a tener un desarrollo más largo, se lo hubiera pensado dos veces antes de acabar con la vida de Moscú.

