Los concursantes de la primera edición de 'El número uno' se reencuentran casi 6 años después

La subcampeona de 'El número 1', Roko, ha compartido una imagen en sus redes sociales donde aparece rodeada de los que fueran tercer y cuarto finalista del concurso musical, Garson y Hermi Callejón. A ellos se les unía un nombre más, el de Edu Cayuela.

Roko, también concursante y ganadora de 'Tu cara me suena', publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que deja ver la ilusión que le hace volver a encontrarse con sus excompañeros: "Un día, de repente, como el que no quiere la cosa, te vuelves a encontrar con amigos que no veía desde hacía años. Tu alma se pone a bailar de contenta".

Garson también ha compartido en las redes varias anécdotas del momento. Sin embargo, los primeros en verse eran Hermi y Edu, a los que se unía Roko algo más tarde. Los que fueran concursantes de 'El número uno' disfrutaban de unos momentos juntos después de tantos años sin verse: "Que fan soy de este momento", escribía Garson acompañando a una fotografía en la que se les podía ver con el símbolo del programa.