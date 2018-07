EL NÚMERO UNO - GALA 1

Jadel, Roko, Garson y Hermi vuelven al programa que les vio nacer y lo hacen por todo lo alto. Juntos han interpretado el tema de Queen, 'Don't Stop me now' en una impresionante actuación. No te pierdas este momentazo de la primera gala de la segunda edición de El Número Uno.