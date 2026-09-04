Tuppers para la vuelta a la rutina: cuál elegir según lo que quieras llevar

Con la vuelta a la rutina toca recuperar horarios, preparar comidas con antelación y volver a pensar en qué llevarnos a la oficina. Y aunque pueda parecer un detalle sin demasiada importancia, elegir un buen recipiente para transportar la comida puede marcar la diferencia a la hora de conservar los alimentos, evitar derrames y comer cómodamente fuera de casa.

A la hora de escoger un tupper hay diferentes opciones y no todas sirven para lo mismo. El tipo de comida que queramos llevar, si necesitamos calentarla o el espacio que tengamos disponible serán algunos de los factores que tendremos que valorar antes de elegir uno.

Así pues, en este artículo te contamos cuáles son las mejores opciones para llevar a la oficina y el motivo por el cuál deberías escogerlos. ¡Vamos a ello!

Tupper de vidrio de borosilicato | Magnific

Vidrio de borosilicato

Los recipientes de vidrio de borosilicato son una de las opciones más prácticas para llevar la comida al trabajo. Este material destaca por su durabilidad y por soportar cambios de temperatura, por lo que permite pasar del frigorífico al microondas sin necesidad de cambiar de recipiente.

Además, no retiene con facilidad olores ni manchas, incluso cuando se utilizan alimentos con salsas, y suele ser apto tanto para el lavavajillas como para el microondas.

Tupper de vidrio de borosilicato | Magnific

También es importante prestar atención a la tapa. Los modelos con cuatro cierres de pestaña ejercen una presión uniforme y ayudan a mantener el recipiente bien cerrado, reduciendo el riesgo de derrames durante el transporte. Igualmente, cuentan con unas juntas de silicona muy gruesas, procurando una hermeticidad que no deja pasar ni una gota de aceite.

Fiambreras con separadores

Las fiambreras que se pueden amontonar por pisos son especialmente prácticas para quienes prefieren llevar diferentes alimentos sin mezclarlos. Similares, encontramos los tuppers son compartimentos dentro, que permiten organizar en un mismo recipiente una comida completa, como arroz, verduras y proteínas.

Tupper que se amontona por pisos | Magnific

Además, pueden resultar útiles para controlar las cantidades y mantener separados los ingredientes que tienen diferentes texturas. Son una buena alternativa para quienes preparan platos variados y quieren llevarlos organizados en un único recipiente.

Tupper con separadores | Magnific

Acero inoxidable

El acero inoxidable es otra opción para quienes buscan un recipiente resistente y ligero. Son fiambreras prácticamente irrompibles y especialmente duraderas, por lo que pueden ser una buena elección para transportar la comida a diario.

Eso sí, tienen una importante limitación: no son aptas para utilizar en el microondas, ya que el metal puede provocar chispas y dañar el aparato. Por este motivo, son más adecuadas para quienes comen la comida fría o disponen de otra forma de calentarla.

Tupper de acero inoxidable | Pexels

Termos para sopas y alimentos calientes

Cuando queremos llevar sopa, crema o cualquier otro alimento líquido, los recipientes cilíndricos y los termos son una de las alternativas más cómodas. Su formato vertical reduce el movimiento del contenido durante el transporte y sus cierres de rosca ayudan a evitar derrames.

Los termos de acero inoxidable para alimentos, además, permiten conservar la temperatura durante varias horas. De esta manera, podemos llevar la comida caliente desde casa y disfrutarla en la oficina sin necesidad de utilizar el microondas.

Termo | Pexels

Tuppers verticales

Los recipientes verticales también pueden resultar muy prácticos para determinados alimentos y, además, ocupan poco espacio en la mochila o en la nevera de la oficina.

Uno de sus usos más habituales son las ensaladas en tarro. En este caso, podemos colocar el aliño en la parte inferior y añadir encima el resto de ingredientes, dejando las hojas verdes en la parte superior. Así evitamos que entren en contacto con el aliño hasta el momento de comerlas y conseguimos que se mantengan crujientes.

También son una buena opción para desayunos y meriendas, como yogur, pudding y overnight oats, ya que permiten colocar frutas y frutos secos en la parte superior para evitar que pierdan textura. Además, su formato alargado resulta cómodo para transportar snacks como bastoncitos de zanahoria, apio o pepino, acompañados de hummus u otra salsa.

Tupper vertical | Magnific

Así pues, no existe un único tupper perfecto para todo. La elección dependerá del tipo de comida que lleves, de si necesitas calentarla y del espacio del que dispongas. Vidrio para quienes buscan versatilidad, separadores para organizar diferentes alimentos, acero inoxidable para quienes priorizan la resistencia y termos para mantener la temperatura adecuada.