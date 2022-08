Trucos para encontrar las gafas cuando te las quitas

Encontrar tus gafas si las has perdido puede convertirse en un calvario, peor aún si eres miope. Si ya has probado con la técnica de volver sobre tus pasos, para ver donde las pudiste dejar y has palpado media casa, te enseñamos un par de turcos que te ayudarán a encontrar tus gafas más rápido.

Cómo encontrar mis gafas

El primer truco que te traemos es muy bueno en los casos en los que la persona es miope. Simplemente necesitarás tu teléfono móvil. Si te cuesta encontrarlo porque no tienes tus gafas, el tamaño de este te facilitará encontrarlo antes que tus gafas.

Cuando lo tengas, abre la cámara en tu móvil y comienza a mapear todos los rincones de tu casa. Escanea mesas, aparadores, estanterías lentamente, ya que la resolución de tu cámara no es tan rápida como la de tus ojos. Además, si aún te cuesta encontrar o vislumbrar entre los objetos, puedes utilizar el zoom para ampliar la visión.

La segunda opción también tratará de imitar tu visión, en este caso vamos a replicar la función del cristalino. Para ello haremos un catalejo con nuestra mano para centrar la luz en un solo punto, haciendo más fácil ver las cosas.

Pero si eres de los que suele dejarse las gafas por cualquier sitio, te recomendamos que recurras a un localizador. Estos se agregan a la patilla de las gafas y te permiten localizar, vía bluetooth, en qué punto se encuentran. Incluso si tus gafas están muy lejos, algunos localizados cuentan con la función de buscarlas a través de Google Maps.

Aunque si crees que esta herramienta es demasiado moderna, puedes usar una cadena para las gafas. Estas cadenas se acoplan a las patillas de las mismas y hacen que cuando te las quites se queden colgando de tu cuello para así no perderlas. Sin embargo, si te parece muy molesto llevar la cuerda todo el rato colgando mientras no la usas, algunas gafas funcionan igual. Son un módulo completo, flexible, que se abre por el puente y cuando no las utilizas te las puedes colgar.

Seguro que te interesa…

Trucos para arreglar las patillas de las gafas rotas