Trucos para arreglar las patillas de las gafas rotas

A casi todos se nos han roto alguna vez las gafas. Por la patilla o por cualquier parte de la montura. Estás de suerte. ¡Hay remedio! Si conservas los trozos, cualquiera puede intentar arreglar unas gafas rotas.

Romper tus gafas de ver puede ser algo frustrante. Además de ser uno de los objetos más imprescindibles en la vida de algunas personas, están también fabricados con materiales que en ocasiones son muy frágiles. Sin embargo, existen soluciones rápidas para que repares el problema tú mismo hasta que puedas conseguir unas nuevas.

Cómo arreglar una patilla de gafa rota

En primer lugar, si se te ha roto una patilla y has perdido el tornillo que la sujetaba. Busca un clip, mételo en el hueco que ha dejado el tornillo e intenta colocarlo de una forma en concreto para que se vea de la menor manera posible. También puedes utilizar un palillo, cortando sus extremos para que no se vean y así quedará la patilla sujeta a la montura. En el vídeo podrás visualizar mejor este truco.

No obstante, si no tienes ninguna de las dos cosas anteriores puedes usar un poco de hilo de nylon. Este es bastante resistente y además al ser transparente queda muy discreto. Otra alternativa al hilo de nylon es el hilo de coser, recurre a algún color parecido al de la montura de tus gafas e introdúcelo por el hueco para unir así las dos partes. No obstante, si tampoco tienes hilo de coser, prueba a utilizar hilo dental.

Por otro lado, lo que te puede pasar es que se te caiga el tornillo constantemente. Para ello alinea las dos partes de la bisagra en la posición correcta, aplica una sola gota de pegamento instantáneo en el interior de la bisagra rota y coloca el tornillo en la rosca rápidamente. Finalmente, de esta manera el pegamento funcionará como una rosca de fijación manteniendo fijo el tornillo.

Aunque siempre lo mejor será acudir a tu óptica de confianza para reparar tu gafa, estas pueden ser unas soluciones temporales efectivas para poder seguir usando tus gafas.

Seguro que te interesa:

Gafas con filtro azul: ¿Cuándo debería comprarlas?