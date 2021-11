Atenúa los rayones de tus gafas con este sencillo truco casero

Para las personas que llevan gafas graduadas resulta tremendamente molesto tener los cristales rayados, al igual que en las gafas de sol. Los rayones impiden ver bien y muchas veces son el motivo por el cual cambiamos de gafas o de cristales. Sin embargo, hay una manera muy sencilla de atenuar estas molestas marcas de forma que podamos seguir aprovechando las gafas y ahorrarnos el desembolso de dinero que supone tener que cambiar los cristales o comprar unas nuevas.

Se necesitan dos elementos para este truco: pasta de dientes y un paño suave especial para limpiar gafas. Con la pasta de dientes lo que haremos será ponerla en ambos lados de los cristales, puesto que los rayones no tienen porqué estar siempre por la parte exterior. Con el paño suave extenderemos la pasta de dientes, puliendo los cristales durante dos o tres minutos de forma suave. Una vez hayamos hecho esto con ambos cristales, aclaramos el exceso de pasta de dientes con agua fría. Para secarlas sólo necesitamos otro paño de gafas limpio y seco y nuestras gafas quedarán limpias y como nuevas.

Para llevar a cabo este truco es muy importante no utilizar una pasta de dientes abrasiva puesto que esto estropearía aún más los cristales.

Aunque este truco nos ayude a mantener nuestras gafas un poco más de tiempo con nosotros, debemos saber que es importante para nuestra salud ocular cambiar de gafas si lo necesitamos. El Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas estima que un 20% de las personas no renueva sus gafas hasta pasados cinco años o más, hasta que las gafas presenten rayones, o rotura en la montura. Además, el CNOO indica que, según el Libro Blanco de la Visión, el 72% de los pacientes no acude a sus revisiones porque creen ver bien, ignorando si su graduación ha variado o si padecen algún otro tipo de problema ocular. Lo ideal es, por tanto, acudir a revisiones anuales o antes si se ha notado un cambio en la visión, cambiando de gafas cada vez que necesites una nueva graduación y no solo cuando se hayan deteriorado.

