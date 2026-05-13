Con una pinza de madera puedes convertir tu casa en un spa sin gastar dinero y disfrutar de la aromaterapia

Si después de ir a darte un buen masaje relajante te has quedado con las ganas de poder hacer aromaterapia en tu casa, no te preocupes porque puedes hacer realidad ese deseo y es más fácil de lo que crees, además no hace falta gastar dinero ni irte a un hotel de lujo para vivir esta maravillosa experiencia. Sólo necesitas pinzas de madera con las que tiendes la ropa y aceites con esencias especiales, además puedes elegir tus favoritas.

Pinzas de ropa de madera | motor.atresmedia.com

El truco es muy sencillo, debes echar unas gotitas en la pinza de madera ya que es porosa y absorberá el aceite como si fuese una esponja, dependiendo de lo que estés buscando vas a utilizar una esencia u otra. El eucalipto si necesitas despejarte,lavanda si quieres deshacerte del estrés y de esa sensación de ajetreo después un largo día de trabajo o cítricos si lo que buscas es un chute de energía para empezar bien la mañana. Después tienes que enganchar la pinza en una parte alta donde suba el vapor, pero que no toque el agua.

Aceites esenciales | iStock

De esta forma tan rápida y eficaz, convertirás cualquier rincón de tu casa en un pequeño refugio del bienestar y la relajación, en un ambiente que tú mismo habrás creado a tu gusto sin apenas esfuerzo. Un gesto rápido, económico y muy efectivo que te permitirá disfrutar cada día de ese aroma tan especial que normalmente asociamos a los spas y a lo caro, pero sin salir de casa.