Si tienes estos rasgos de personalidad eres una persona emprendedora

El mundo se puede dividir entre personas emprendedoras y personas que no lo son. Las primeras, es decir, las emprendedoras, no pueden imaginarse una vida sin retos y sin dirigir sus propios proyectos. Sin embargo, las segundas, es decir, las no emprendedoras, no podrían imaginarse una vida llena de riesgos y sin la comodidad de finalizar la jornada laboral cada día y olvidarse del trabajo.

Con respecto a las personas emprendedoras podemos preguntarnos: ¿Qué habilidades tiene que tener una persona a quien le gusta emprender? ¿un emprendedor se nace o se hace? ¿son todos los emprendedores iguales?

Características de la personalidad de las personas emprendedoras

1. Capacidad de asumir riesgos

Antes de emprender, sabe y es consciente de que entre sus decisiones hay cierto riesgo. Es muy importante que en la toma de decisiones elija la forma que más le acerque al éxito y con el menor riesgo posible, sabiendo aun así que algo de riesgo hay.

Por tanto, las personas emprendedoras deben ser personas con flexibilidad cognitiva (no rígidas), con capacidad de previsión (el camino del emprendedor tiene momentos buenos y momentos malos y esto se debe de contemplar en la fase de preparación), capacidad de adaptación (el emprendedor debe de tener recursos para adaptarse tanto a los momentos buenos como a los malos) y con tolerancia a la incertidumbre (en un camino como el que sigue el emprendedor, hay muchos factores sobre los que no tiene control).

2. Gusto por seguir sus propias normas

Una persona emprendedora presenta independencia, no le da miedo empezar un camino totalmente nuevo, por tanto, es también una persona con liderazgo e inconformismo porque no le vale seguir el camino de otro. T

Tiene su propio pensamiento y unas prioridades que le llevan a movilizarse. Posiblemente sea el propio inconformismo el primer paso en el camino de un emprendedor, ya sea inconformismo con las empresas para las que ha trabajado, inconformismo por no conectar con los valores de otras empresas, inconformismo con los servicios y/o productos que existen en el mercado actual o simplemente inconformismo con su vida o su situación personal.

3. Autoconfianza

Las personas emprendedoras deben confiar más en su propia idea que en la idea de otros, así como en sus propias decisiones. En este sentido, son personas optimistas, que piensan que las cosas van a salir bien. Además, confían en sus conocimientos y habilidades y tienen la motivación de poner esos conocimientos y habilidades en valor.

Esta autoconfianza es muy importante porque les permite ser constantes y sentirse bien consigo mismos, pero también deben utilizarla para sentirse capaces de continuar formándose y ser humildes para escuchar a otras personas que también les puedan aportar.

4. Pasión

Son personas pasionales, es decir, motivadas con lo que hacen porque les gusta lo que hacen y, además, creen en el objetivo que persiguen. Por todo esto, son personas que también presentan iniciativa y dinamismo.

Es importante que esta pasión les impulse a ser perseverantes y luchar por sus objetivos, pero que también realicen ejercicios que les acerquen al realismo, como por ejemplo valorar los pros y los contras de las distintas opciones que existen en cada paso que dan.

5. Compromiso

Para ser emprendedor no solo se puede ser pasional, sino que también se debe de tener un compromiso para llevar lejos esa pasión. Las personas emprendedoras son capaces de tomar una decisión movidas por la pasión y comprometerse hasta el final con esa decisión.

En el camino del emprendedor habrá momentos buenos y momentos malos, si no tenemos compromiso, a la mínima que se dé un momento malo vamos a abandonar o a hundirnos tanto que no lo volvamos a intentar. Sin embargo, un emprendedor comprometido vuelve a intentarlo las veces que haga falta, tanto en las buenas como en las malas.

6. Necesidad de realización

Muchas personas no comprenden a los emprendedores porque piensan algo como: "yo voy a mi trabajo, en el que me llevo bien con mis compañeros, me gustan mis funciones, así que cuando finaliza mi jornada se me acaban los problemas, no quiero más responsabilidades". Sin embargo, para los emprendedores esto no es suficiente para sentirse realizados, necesitan algo más, necesitan crear su propio proyecto.

¿Qué opinas? ¿Crees que eres una persona emprendedora?