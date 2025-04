¿Tienes bloqueado un chakra? Señales y cómo desbloquearlo

Los chakras son centros energéticos que tenemos en nuestro cuerpo. Los principales son siete y están alineados desde la base de la columna hasta la coronilla. Cada uno se relaciona con una parte física, una emoción y un aspecto de nuestra vida: la seguridad, las emociones, la autoestima, el amor, la comunicación, la intuición y la conexión espiritual.

Los chakras tienden a bloquearse cuando alguna área de tu vida está en desequilibrio. Si hay conflictos con el dinero o el trabajo, es probable que el chakra raíz esté afectado. Si te cuesta expresarte o sientes que no te escuchan, puede ser el chakra garganta. Cuando la energía no fluye, el cuerpo y las emociones lo reflejan: cansancio, bloqueos físicos, emociones repetitivas o sensación de estancamiento. Lo importante no es preocuparse, sino escuchar lo que tu energía te está mostrando.

Una mujer con un estado emocional de tristeza | Pexels

Cómo desbloquear un chakra

Con el paso de los años he aprendido diferentes técnicas de mejorar el estado energético de los chakras, y para mi hay dos técnicas esenciales: el uso de minerales y la imposición de manos, o más conocido como Reiki. Tú decides qué herramienta es mejor para ti, te explico aquí como hacerlo correctamente:

Los minerales tienen una vibración natural que puede ayudarte a armonizar la energía de cada chakra. Solo con llevarlos contigo, meditar con ellos o colocarlos sobre la zona del cuerpo que necesites equilibrar, ya estarás activando un proceso sutil pero muy efectivo.

El Reiki, por su parte, es una técnica energética basada en la imposición de manos. No hace falta ser experto para empezar: puedes colocar tus propias manos suavemente sobre el chakra que sientas bloqueado, respirar profundo, y visualizar cómo esa zona se llena de luz. La clave está en la intención y la presencia, no en hacerlo perfecto.

Guía rápida para conocer los 7 chakras y cómo armonizarlos

Toma nota del significado de cada chakra, en qué parte se encuentra y del mineral que puedes utilizar para equilibrarlos:

1. Chakra raíz (base de la columna)

Tiene que ver con la seguridad y la estabilidad. Cuando se bloquea, hay miedo, ansiedad o sensación de inestabilidad.

Mineral: Turmalina negra

2. Chakra sacro (zona baja del abdomen)

Se relaciona con las emociones, el placer y la creatividad. El bloqueo puede generar apatía o frustración.

Mineral: Cornalina

3. Chakra plexo solar (boca del estómago)

Asociado al poder personal y la autoestima. Su bloqueo se siente como inseguridad o falta de dirección.

Mineral: Citrino

Minerales | iStock

4. Chakra corazón (centro del pecho)

Conecta con el amor y la compasión. Si no fluye, puede aparecer frialdad o dificultad para abrirse a los demás.

Mineral: Cuarzo rosa

5. Chakra garganta (garganta)

Relaciona con la expresión y la comunicación auténtica. El bloqueo se nota en el miedo a hablar o a no sentirse escuchada.

Mineral: Aguamarina o Lapislázuli

6. Chakra tercer ojo (entre las cejas)

Tiene que ver con la intuición y la claridad interior. Cuando está bloqueado, hay confusión o desconexión.

Mineral recomendado: Amatista

7. Chakra corona (parte superior de la cabeza)

Vinculado a la conexión espiritual y el propósito vital. Su bloqueo genera vacío o sensación de desconexión.

Mineral: Cuarzo blanco o Selenita