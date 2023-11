Tendencias de boda 2024: Del roof styling al revenge travel

El mundo de las bodas ha ido evolucionando con los años y las celebraciones acostumbran a ser muy diferentes a como lo eran antes, adaptándose a las últimas tendencias del mercado y a las demandas de las parejas.

A falta de mes y medio para acabar el 2023, empresas del sector ya han empezado a publicar qué es lo que se llevará de cara al año que viene en el sector nupcial. Un ejemplo de ello son las 10 tendencias que ha detectado el portal Bodas.net. De estas, hemos seleccionado cuatro.

Si estás preparando tu boda, ¿aplicarás alguna de estas ideas? Si no, toma apuntes para ver si encuentras alguna interesante.

El antiwedding

Este término hace referencia a que, cada vez más, las parejas quieren una boda 100% personalizada y diferenciada del resto, huir de los enlaces tradicionales y de los protocolos establecidos.

Cada pareja quiere dejar su sello en el estilo y la estética de la boda y eso se traduce, por ejemplo, en muchos más elementos "do it yourself" (DIY) y rituales que definen a la pareja.

Roof styling y pasillos efecto espejo

En 2024, no solo será importante decorar las mesas, las paredes o las sillas. También cogerá una relevancia especial el techo. Aunque todas las miradas se centren en los novios y en lo que pase en la sala, levanta la cabeza y fíjate en todos los detalles decorativos del espacio porque el techo puede que esté lleno de cosas sorprendentes. "Flores, plantas, telas, lámparas, luces de todo tipo..." son algunos de los elementos sugeridos desde Bodas.net.

Ahora bien, de vez en cuando mira hacia el suelo, no solo para no tropezar (que también), sino porque el pasillo por donde pasarán los novios a lo mejor tendrá cosas sorprendentes. Desde Bodas.net tienen claro que este pasillo es "uno de los puntos más instagrameables de la boda" y por eso proponen decorarlo con un efecto espejo. ¿Cómo se hace? "Con alfombras espejo y con materiales innovadores", apuntan desde el portal nupcial.

Revenge travel y luna de miel con niños o mascotas

Durante varios meses estuvimos encerrados en casa sin prácticamente poder salir y, evidentemente, sin poder ir al extranjero por culpa de la COVID. El "Revenge travel" es un concepto que va muy ligado a este momento vivido, ya que hace referencia a "la necesidad de recuperar el tiempo perdido durante el confinamiento haciendo viajes a lugares lejanos y exóticos". Lugares en plural, sí, porque la tendencia destacada por Bodas.net es que las parejas eligen varios destinos para su luna de miel. Y a veces, no lo hacen solos.

Muchas parejas han tenido hijos antes de casarse y por eso algunas de ellas optan por la posibilidad de hacer el viaje de novios con ellos. ¿Y qué pasa si no tienen hijos pero sí un perro? Ningún problema, ¡la mascota se apunta al viaje!

Wedding weekenders

Si puedes festejarlo durante varios días, ¿por qué quedarse solo con uno? Según Bodas.net, "las bodas de dos o tres días vienen pisando fuerte".

Hay varias opciones: alquilar un lugar para pasar el fin de semana con todos los invitados, el "party after the party" (es decir, seguir la fiesta cuando ya ha acabado la celebración) y el brunch del día siguiente con la familia y los amigos.