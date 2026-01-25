Un consumo excesivo de la vitamina D también podría ser perjudicial, ya que se almacena en tejidos y no se elimina por la orina. En España, a pesar de las horas de sol que tenemos, hay un gran déficit de vitamina D en la población en general. Por eso, la mayoría de las personas, suelen tomar suplementación, sobre todo las mujeres, puesto que no solo participa en la salud ósea, también ayuda a modular de las defensas.

¿Cómo ayuda la vitamina D a las defensas?

1. Refuerza la primera línea de defensa

La vitamina D tiene una acción sobre el sistema inmunitario innato: ayuda a estimular a los macrófagos y las células de primera línea que tenemos en nuestro sistema inmunitario. Así ponemos en alerta nuestro sistema. También favorece la producción de sustancias antimicrobianas.

2. Regula la respuesta específica

Regula la respuesta adaptativa, ayudando a que las defensas ataquen lo necesario, importante en enfermedades autoinmunes donde se puede atacar lo propio, reduciendo el riesgo de inflamación crónica o daño en los tejidos u órganos.

3. Mantiene el equilibrio inflamatorio

Cuando tenemos unos niveles normales, tendemos a tener una menor inflamación persistente. Importante en infecciones, alergias y procesos autoinmunes.

Puedes absorber vitamina D tomando el sol a través de la ventana | iStock

Beneficios de la vitamina D para el organismo

La vitamina D es muy importante para que nuestro sistema inmunológico funcione correctamente. Entre sus beneficios más destacados encontramos:

Mantiene un sistema inmune eficaz pero equilibrado.

eficaz pero equilibrado. Permite que el cuerpo se defienda mejor frente a virus, bacterias y otros patógenos.

Evita respuestas inmunes excesivas o descontroladas.

No solo se considera un estimulante de defensas si no, un modulador.

¿Qué ocurre si tenemos un déficit de vitamina D?

Hay que medirse los niveles de vitamina C, puesto que un déficit puede comportar consecuencias como:

Recuperaciones más lentas, tendremos un periodo de convalecencia más largo.

más lentas, tendremos un periodo de convalecencia más largo. Más infecciones, especialmente en las vías respiratorias.

Empeoramiento de procesos inflamatorios crónicos.

crónicos. Mayor frecuencia de infecciones.

Alimentos ricos en vitamina D | iStock

¿Por qué es tan común el déficit de vitamina C si en España hay tantas horas de sol?

Las causas más destacadas son 4:

Nos exponemos menos tiempo al sol .

. Uso del protector solar: protege del cáncer, pero evita la síntesis de la vitamina D.

protege del cáncer, pero evita la síntesis de la vitamina D. Estaciones más frías.

Dieta pobre en vitamina D

¿Cómo podemos obtener fuentes de vitamina D?

Podemos reforzar nuestro organismo con Vitamina D de las siguientes formas:

1. Con exposición controlada al sol: se recomienda la exposición solar unos 15–20 minutos al día en cara y brazos sin protector solar.

2. A través de la dieta: pescados grasos, yema de huevo, productos lácteos con suplementación de vitamina D (yogures, leches vitaminadas)

3. Mediante suplementos: la vitamina D3 (colecalciferol) la hay comercializada en diferentes formatos como gotas, sobres bucodispersables, cápsulas…

Su uso se recomienda sobre todo en otoño e invierno. Hay algunos suplementos que se toman de forma diaria (la concentración de la vitamina D es más baja)

y otros que se toman de forma semanal o mensual (la concentración de la Vitamina D es más alta).