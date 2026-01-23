Antena 3 Logo Antena 3
SIN ESFUERZO

Las dos plantas que sobreviven aunque seas un desastre cuidándolas

No todas las plantas necesitan un cuidado y atención especiales. Si te gustan pero eres un desastre, hay dos tipos en concreto que se ajustan a tu perfil. Apenas requieren tiempo y son ideales para dar un toque a tu casa, especialmente si no dispones de mucho tiempo para cuidarlas.

Plantas de casa

Vídeo: Hyliacom Foto: iStock

Hyliacom|Marta Ruiz
Publicado:

Está claro que las plantas aportan una imagen más natural a nuestro hogar y traen consigo una sensación de calma y tranquilidad. Pero más allá de eso, hay algo muy curioso que también hacen: regular el estado de ánimo. Son capaces de reducir el estrés, calmar la ansiedad o equilibrar un poco esa tristeza que estás sintiendo. Sin embargo, pese a sus beneficios, el cuidado que requieren, no es para todo el mundo, ya que requieren tiempo y dedicación. Aunque... no todas lo necesitan.

Si eres un desastre con el riego o cuidado de las plantas, no te preocupes el poto o potus te avisará cuando necesite que le prestes atención. Es muy simple, sus hojas caerán hacia abajo como señal de que necesitan agua y además es muy flexible ya que puede habitar en sitios de poca luz o con luces artificiales y encima, purifica el aire eliminando contaminantes.

Potus
Potus | iStock

Por otro lado, tienes el lirio de la paz. Es una planta muy llamativa a la par que bonita, sobre todo en época de floración que comienzan a brotar flores blancas. Puede vivir en la sombra ya que no necesita que le dé el sol directamente y sólo tendrás que regarla si al introducir un dedo en la tierra a unos dos o tres centímetros, está seca. Si está húmeda mejor espera unos días.

Lirios de paz
Lirios de paz | iStock

Aunque no tengas que estar día y noche encima de ellas, si que conviene que en algún momento dado revises qué podrían necesitar. Como ves, es algo muy simple al alcance de cualquiera.

