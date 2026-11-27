¿Sabías que hay personas que utilizan determinadas combinaciones de números para trabajar sus deseos y atraer más abundancia a su vida? Yo misma llevo tiempo utilizando algunas de estas secuencias y hoy quiero explicarte en qué consisten y cómo puedes incorporarlas a tus propios ejercicios de manifestación.

Y no, no necesitas hacer ningún ritual complicado ni tener conocimientos de numerología. Solo dedicar unos minutos a conectar con aquello que deseas conseguir.

¿Qué son las secuencias numéricas?

Dentro del mundo esotérico existen prácticas que utilizan combinaciones de números como una herramienta para concentrar nuestra atención en un deseo concreto. Algunas de estas secuencias fueron popularizadas por Grigori Grabovoi, pero también existen otros códigos numéricos, muy similares pero se utilizan de forma distinta, que son de Agesta.

Números del 1 al 0 | Magnific

Según estas enseñanzas, determinadas combinaciones numéricas se asocian con objetivos específicos, como la prosperidad, el amor o las oportunidades laborales. Y aunque no existe evidencia científica de que estos números puedan atraer dinero por sí solos, quizás podemos utilizarlos como una forma de recordar nuestros objetivos y dedicarles un momento de atención consciente. Y todo aquello en lo que pones tu atención y tu energía tiene más posibilidades de hacerse realidad.

Secuencia para la prosperidad

Una de las combinaciones más conocidas dentro de esta práctica es 318_798, asociada simbólicamente con la prosperidad económica.

Algo que me gusta explicar es que el guion bajo que aparece entre ambos grupos de números representa una pequeña pausa cuando pronunciamos la secuencia. Es decir, primero leemos 318, hacemos una breve pausa y después continuamos con 798.

La idea es repetirla con calma, prestando atención a cada número y manteniendo presente nuestra intención.

Cómo utilizo las secuencias con una botella de agua

Existen diferentes maneras de trabajar con estas combinaciones. Hay quien prefiere escribirlas en un papel, repetirlas mentalmente o pronunciarlas varias veces al día.

Personalmente, una de las técnicas que más me gusta es escribir la secuencia en una botella de agua. Es una práctica muy sencilla que llevo tiempo utilizando y que me ayuda a dedicar unos minutos a mis intenciones.

Solo necesitas escribir el número 318_798 en una etiqueta o en un papel que puedas colocar en el exterior de la botella. Después, sosténla unos instantes entre las manos y piensa en aquello que te gustaría mejorar en tu economía.

Puedes cerrar los ojos, imaginar cómo te sentirías al alcanzar ese objetivo y visualizar las oportunidades o los cambios que deseas conseguir. Después, simplemente bebe el agua con normalidad. No es necesario añadirle ningún ingrediente.

Esta práctica se conoce popularmente como programar el agua, aunque conviene aclarar que no hay pruebas científicas de que escribir números en una botella cambie las propiedades del agua.