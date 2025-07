Feng Shui para la abundancia: Consejos para activar la energía del dinero en tu casa

El Feng Shui nació en China y parte de la idea de que todo lo que nos rodea tiene una vibración. Según esta visión, los espacios pueden armonizarse para apoyar nuestros objetivos, fortalecer nuestra salud y atraer abundancia.

Es importante saber que, igual que la energía puede circular libremente, también puede estancarse y generar situaciones que se reflejan en nuestro día a día: carencia económica, crisis emocionales o sensación de bloqueo constante.

Una de las preguntas que más me hacen es cómo activar la energía del dinero y la prosperidad en casa. Mi experiencia es que no hace falta complicarse ni invertir grandes cantidades: pequeños gestos conscientes son suficientes para transformar la atmósfera y abrirte a recibir.

¿Por qué el Feng Shui puede ayudarte a prosperar?

El Feng Shui se basa en un principio muy sencillo: todo es energía (el chi), y esa energía puede fluir, quedarse atrapada o dispersarse. Cuando un lugar está lleno de objetos rotos, desorden o rincones olvidados, la energía se bloquea y con ella se bloquean también tus proyectos, tus ideas y tu motivación.

En cambio, cuando decides ordenar, limpiar y colocar símbolos con intención, creas un entorno que cada día te recuerda que mereces prosperar y crecer.

Una mujer colocando flores frente a un espejo | Freepik

La zona de la abundancia según el Bagua

En Feng Shui se trabaja con un mapa llamado Bagua, que divide tu vivienda en nueve áreas vitales. La zona relacionada con la abundancia y la prosperidad está en el área posterior izquierda de tu casa (mirando desde la puerta de entrada principal).

Te animo a encontrar ese rincón en tu casa, aunque sea un trocito de pared o un mueble, porque allí es donde vas a concentrar parte de estos consejos.

Tips prácticos para activar la energía del dinero

Aquí tienes algunas ideas sencillas que puedes aplicar desde hoy sin complicarte demasiado pero con buenos resultados:

Orden y limpieza ante todo

El primer paso siempre es retirar lo que está roto, sucio o no le des ningún uso. La acumulación bloquea el flujo de la energía. No subestimes el poder de limpiar ese cajón lleno de papeles viejos o esa estantería olvidada. También te animo a que tires aquello que te regaló tu ex. Parece que no… pero los objetos albergan energía.

Evita obstáculos en los pasillos

Los pasillos son como arterias por donde circula el chi. Si los llenas de muebles, cajas o cosas acumuladas, la energía se estanca. Mantenlos despejados y bien iluminados para que todo fluya sin interrupciones. Este tip es de los más importantes.

Coloca un objeto que simbolice prosperidad

Puede ser una planta sana (el Poto y la planta del dinero son ideales), un cuenco con monedas, un símbolo de abundancia como un Buda de la riqueza o un cuadro que represente éxito. Elige algo que a ti te inspire crecimiento. Yo suelo decantarme por colores dorados.

Pon las plantas en las esquinas

Según el Feng Shui, las esquinas tienden a acumular energía estancada. Una planta saludable en cada esquina de la habitación ayuda a reactivar y equilibrar el chi.

Una mujer regando las plantas en casa | Freepik

Usa colores que potencien la abundancia

Los tonos verdes, morados y dorados son aliados de la prosperidad. Puedes añadir un detalle en estos colores, como un cojín, una tela o una vela decorativa.

Mantén el área bien iluminada

La luz activa muchísimo la energía. Si tienes espacios muy oscuros o donde apenas llega luz, coloca una lámpara o pequeñas luces de decoración.

Cuida la puerta de entrada

La puerta principal simboliza la entrada de nuevas oportunidades. Asegúrate de que abra con facilidad y esté limpia y despejada por dentro y por fuera.

Coloca los espejos con intención

Los espejos duplican la energía y la luz, por eso conviene usarlos con criterio. Si quieres atraer abundancia, coloca un espejo en un lugar donde refleje algo bonito, como una planta o una imagen positiva. Evita que refleje la puerta principal directamente, para que la prosperidad no “se escape” hacia fuera.

Otros aspectos que te ayudarán a potenciar la abundancia:

Además de estos consejos, recuerda que la abundancia también se alimenta de tu actitud diaria: agradecer lo que ya tienes, compartir con generosidad y confiar en que mereces prosperar. Mantener tu casa ordenada, bien iluminada y cuidada es una forma sencilla de recordarte que estás abierta a recibir todo lo bueno que la vida puede ofrecerte. Y si quieres un extra de enfoque, te animo a crear un Vision Board con imágenes, frases y símbolos de tus metas. Colócalo en un lugar visible para que cada día refuerces tu compromiso con tus sueños.