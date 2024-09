¿Qué son las parejas LAT? Los famosos que han optado por este modelo de relación

En el universo del amor, no hay una fórmula mágica que se adapte a todos. Cada pareja encuentra su propio camino, y eso es lo que hace que el amor sea tan diverso y libre. En los últimos tiempos, uno de los modelos de relación que ha ganado más popularidad es el Living Apart Together (LAT).

Traducido al español se asemejaría a Vivir Juntos Separados, un enfoque que permite a las parejas mantener una relación sana y estable mientras viven en casas o espacios separados. Aunque pueda sonar inusual, cada vez más parejas están adoptando esta modalidad, incluso en España.

Entre las ventajas, destacan menos discusiones cotidianas y mayor tiempo para uno mismo. De hecho, entre los famosos, este modelo es cada vez más común, ya que sus apretadas agendas les dificultan compaginar sus vidas. Muchos aseguran que no solo logran independencia, sino que también fortalecen su vínculo.

Estas son las parejas más famosas con relación LAT

Cristina Rodríguez, casada desde 2021

La estilista de los famosos Cristina Rodríguez es adepta a este movimiento junto a su pareja, el empresario Raúl García Gil. La pareja contrajo matrimonio en 2021 y, tras tres años en este estado civil, siguen sin compartir casa, ni siquiera lo hicieron durante sus ocho años de noviazgo.

En unas declaraciones a Europa Press, Rodríguez se sinceró sobre su relación, confesando que su vida sexual se ha mantenido incluso viviendo separados. Además, también afirmó que, en sus planes de futuro, la pareja LAT seguirá siéndolo, al menos hasta que se independicen los hijos del empresario.

Pastora Vega y su expareja Juan Ribó

Aunque no funcionó su relación, ambos también apostaron por este modelo. Los cinco años de noviazgo que mantuvieron llegaron a su fin en 2015, cuando se apagó la llama entre la presentadora y el actor Juan Ribó.

Pastora Vega y Juan Ribó | Gtres

Durante su relación, la exmujer de Inmanol Arias afirmó en varias ocasiones que su pareja no era una al uso, sino que no compartían techo, aunque ambos pasaban mucho tiempo juntos en el hogar del otro.

Gwyneth Paltrow y Brad Falchuk, convivencia esporádica

Este nuevo modelo de pareja también rompe fronteras, pues es muy popular en Hollywood. Quizás sus compromisos laborales les llevan a optar por este modelo, como a la reconocida actriz Gwyneth Paltrow y el director de cine Brad Falchuk.

En 2019, descubrimos que, al menos en ese momento, ellos también se decantaban por la pareja LAT. En declaraciones para The Sunday Times, Paltrow confesó que, aunque eran marido y mujer, Falchuk solo pasaba cuatro noches a la semana con la actriz, cuando no estaba con los hijos de su anterior matrimonio.

Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick, un amor eterno

Su boda secreta en 1997 fue solo un punto más en su vida, ya que el matrimonio está unido desde hace veintiséis años. La protagonista de Sexo en Nueva York y el actor se conocieron por un amigo en común y no se han vuelto a separar, emocionalmente hablando.

Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick | Gtres

Aunque no se han considerado una pareja LAT en el sentido estricto, durante varios episodios de su vida se han visto obligados a vivir alejados, pues el estrellato los ha catapultado a destinos diferentes. En la actualidad, viven juntos en Nueva York.

Julia Roberts y Danny Moder, casa separada

La historia de Roberts y Moder es un tanto particular. En la actualidad, llevan casados veintidós años y, aunque sus profesiones también los han llevado a estar en diferentes puntos del mundo, se compraron una casa para poder vivir juntos, eso sí, cada uno con su propio espacio.

Eso significa que en las parejas LAT no hay una regla fija sobre si deben estar lejos o cerca. Con el paso de los años y la llegada de sus hijos, el director de fotografía decidió comprar una propiedad justo al lado de su hogar para tener más espacio.

Ashley Graham, Justin Ervin y sus reglas

La supermodelo Ashley Graham y el cineasta Justin Ervin, quienes se casaron en 2009, son otro ejemplo de personas que han sabido gestionar bien su relación a distancia. En 2016, Graham explicó en una entrevista en el show televisivo Entertainment Tonight que, a pesar de su distancia, tenían por regla no pasar más de dos semanas sin verse.

De esta forma, esos encuentros regulares permitían mantener la llama encendida, mientras fortalecían su vínculo estando en Los Ángeles, en Miami o donde fuera.