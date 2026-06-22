Cómo alejar las moscas en verano sin químicos: con limón y clavos de olor

Con la llegada del calor regresan también las moscas, uno de los insectos más molestos del verano en casa. Aunque existen miles de insecticidas y productos químicos diseñados para combatirlas, cada vez más personas buscan alternativas naturales que no llenen sus casas de sustancias perjudiciales para la salud.

Y es que existe una solución muy simple y efectiva para la que solo se necesitan dos ingredientes que probablemente ya tengas en casa: un limón y clavos de olor.

Moscas | iStock

El remedio casero consiste en cortar un limón fresco por la mitad y clavar en la pulpa unos cuantos clavos de olor hasta cubrir bien toda la superficie. Una vez preparado, se colocan las dos mitades sobre platos pequeños en los puntos clave del hogar: cerca de las ventanas, al lado de las puertas de entrada o en el centro de la mesa si se va a comer en el exterior.

Para las personas, el resultado de este remedio casero es un perfume fresco y agradable que además, sirve para ambientar. Sin embargo, para las moscas la mezcla es muy diferente, el cítrico con el aroma del clavo les resulta insoportable. Estos insectos tienen un sistema olfativo extremadamente sensible que no soporta esta combinación, por lo que salen ahuyentadas rápidamente, sin causarles ningún daño.

Es una solución económica, ecológica y muy fácil de preparar. Porque a veces la mejor alternativa es también la más sencilla.