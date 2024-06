Qué es el seed cycling y qué tiene que ver con la menstruación

La menstruación o comúnmente lo que conocemos como la regla, es el momento en el que el útero se desprende de su recubrimiento. Al desprenderse, ocurre ese sangrado vaginal; un ciclo que suele durar de 21 a 35 días.

Cuando la menstruación es irregular, puede provocarnos algunos sustos o fuertes dolores en los ovarios. Para aliviar el dolor, muchas veces recurrimos a medicamentos, pero si no queremos esta solución, podemos optar por la vía natural. Últimamente se está haciendo viral el método seed cycling, sobre todo a través de la red social TikTok. Este método tiene como objetivo regular el ciclo menstrual. ¿Cómo? Incorporando en la dieta determinadas semillas en función de la fase del ciclo en que estemos.

Semillas en la comida | iStock

Debemos saber que el ciclo menstrual se divide en tres fases: la primera es la folicular, antes de la liberación del óvulo; la segunda es la ovulatoria, la propia liberación del óvulo; y la tercera es la lútea, que se produce después de la liberación del óvulo. En cada una de estas fases se liberan distintas cantidades de estrógenos y progesterona.

La cuestión de este método es que el seed cycling divide el ciclo menstrual en dos fases, en lugar de en tres: en la fase folicular y en la fase lútea.

Dolor de menstruación | iStock

En la fase folicular lo recomendable es consumir semillas de calabaza y lino. En la fase lútea, las sustituiremos por semillas de sésamo y girasol. No solo ayudan a equilibrar las hormonas, sino que también ayudan a regular los niveles de glucosa y colesterol. Pero estos beneficios no solo se encuentran en las semillas, sino que también se encuentran en otros alimentos. Los frutos secos y algunos pescados tienen beneficios muy semejantes, pero sin el lado negativo de las semillas, que pueden interaccionar con algunos medicamentos o hacer caer los niveles de glucosa en exceso. Además, el ciclo no siempre dura 28 días exactos, por lo que el seed cycling lo simplifica demasiado. Ya sabes, ¡mucho cuidado con estas tendencias virales antes siempre debes consultar con un especialista!