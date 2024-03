¿Qué puede cubrirte un seguro del hogar? Una experta en economía doméstica nos da las claves

Posiblemente sea a raíz de noticias como la del incendio del ediiicio de Valencia, muchos se estén preguntando si tienen el seguro del hogar contratado correctamente. Si es tu caso o estás a punto de firmar la hipoteca y tienes obligación de contratar una póliza del hogar, te aconsejo que valores bien qué te interesa contratar.

Para elegir el que mejor se adapte a nuestras necesidades, debemos entender que el seguro de hogar tiene tres coberturas principales: continente, contenido y responsabilidad civil.

Qué es el continente en un seguro del hogar

El continente se refiere a la vivienda, con su estructura y los elementos que no se pueden mover (armarios empotrados, radiadores, suelo, etc.). La mejor forma de saber cómo valorar el contenido es facilitando a la aseguradora los datos de la superficie de la vivienda y la dirección.

Recuerda que ese valor es el de reconstrucción, por lo que no incluye el suelo donde está el inmueble, las zonas comunes, ni parte de todas las paredes que compartas con otros vecinos. Por eso el importe asegurado es generalmente inferior al que cuesta la vivienda en el mercado de compra-venta, especialmente cuando se trata un piso.

Qué es el contenido en el seguro del hogar

El contenido son los muebles y enseres que guardamos en el interior de nuestra casa. Es una cantidad que habitualmente tendemos a minusvalorar, ya que no nos paramos a evaluar todo aquello que tenemos, desde aparatos tecnológicos hasta ropa, pasando por mobiliario o decoración.

Qué es la responsabilidad civil en el seguro del hogar

La responsabilidad civil cubre aquellos daños que podamos causar a terceros. El ejemplo más habitual es la gotera al vecino de abajo, y por eso podemos caer en el error de escoger una cobertura baja. Sin embargo, situaciones como un incendio o una caída de enseres desde tu ventana pueden dar lugar a importantes daños, no solo a bienes materiales sino a otras personas.

Estos son cubiertos con el importe de responsabilidad civil, así que la mejor idea es optar por las mayores coberturas posibles.

Seguro del hogar: Cómo saber cuál te interesa más

Una vez entendidos estos tres conceptos podremos hacer una valoración de los importes a asegurar. Como ves, si queremos contratar un seguro adecuadamente, los importes no van a depender tanto de lo que "queremos asegurar" como de lo que "debemos asegurar". Y es que, cuando la suma asegurada no es correcta cometemos el riesgo de entrar en sobreseguro o infraseguro.

Sobreseguro: Qué es

El sobreseguro se produce cuando hemos asegurado el continente, el contenido o ambos por un importe superior al real. En este caso, si sucede un siniestro, la compañía nos pagará el coste real del daño y no el que teníamos contratado.

Por ejemplo, si aseguramos nuestra vivienda por 400.000 € cuando el valor de reconstrucción son 200.000 €, la aseguradora nos abonará 200.000 €, aunque hubiésemos contratado en la póliza una cobertura mayor.

Infraseguro: Qué es

El infraseguro se da cuando aseguramos el continente, el contenido o ambos por un importe inferior al real. El problema es que en este caso la aseguradora no cubrirá el daño asegurado sino la parte proporcional del mismo.

Es decir, si aseguramos el contenido por 10.000 €, cuando el peritaje demuestra que era de 20.000 €, y tenemos un siniestro por valor de 3.000 €, la compañia aseguradora nos abonará solamente 1.500 €.

Aquí aplicarán la llamada regla de proporcionalidad: se calculará qué porcentaje estaba realmente asegurado y será la misma proporción la que se abone tras el siniestro (en el ejemplo, al haber asegurado el 50% del contenido abonarán el 50% de los desperfectos).

Así que, una vez entendidas las principales coberturas quizás sea el momento de revisar nuestra póliza de hogar, un seguro que no es obligatorio en España excepto para las viviendas con carga hipotecaria. Y es que se estima que 1 de cada 4 viviendas en nuestro país no está ni tan siquiera asegurada por lo que, a día de hoy, sigue habiendo millones de personas que aún no saben de la importancia de esta cobertura.