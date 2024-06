¿Qué le pasa a la mansión de Shakira en Miami? El problema por el que no logra venderla

Shakira, la célebre cantante colombiana, lleva tiempo intentando vender su espectacular mansión en Miami. Pero, por ahora, no ha tenido éxito. Esta propiedad, que adquirió en 2001 por más de 3 millones de dólares, ha sido puesta en el mercado en varias ocasiones, pero aún no ha encontrado un comprador. La mansión, de unos 750 m2, cuenta con varios edificios anexos, todos de color blanco y con numerosas puertas y grandes ventanas que ofrecen acceso al exterior y crean un ambiente luminoso.

La intérprete de éxitos como Suerte planea usar el dinero de la venta para adquirir otra mansión en una isla de Miami, buscando mayor privacidad. Sin embargo, a pesar de sus intentos, nadie parece estar dispuesto a comprar. ¿Por qué?

Mansión de Miami de Shakira | Gtres

El problema que impide a Shakira vender su casa

Según el colaborador de televisión Omar Suárez, la propiedad tiene un grave defecto estructural que la hace prácticamente inhabitable. "De esa casa solo vale el terreno en el que está construida", le habría dicho una empleada del hogar de la artista colombiana.

Tal y como ha podido saber el colaborador televisivo, el principal problema radica en los baños de la mansión, situados por debajo del nivel del mar. Esta ubicación inadecuada causa serios problemas de malos olores, ya que "todas las aguas fecales se cuelan por los inodoros cada vez que llueve".

La fuente consultada por Suárez detalló que durante las fuertes lluvias, las aguas residuales de la ciudad terminan inundando y apestando la casa de Shakira. Esta situación ha sido un gran obstáculo para la venta, puesto que los potenciales compradores se ven disuadidos por las condiciones insalubres y los problemas estructurales de la vivienda.

Baño de la mansión de Shakira en Miami | Gtres

Deberá bajar el precio de venta

"Si no la ha vendido, es que ya no la va a vender. Nadie la quiere por las condiciones que tiene la casa", declaró Omar Suárez. Añadió que Shakira realizó algunos arreglos en la propiedad, pero estos no cumplieron completamente con los códigos de construcción. La inversión necesaria para solucionar estos problemas sería altísima, implicando elevar la casa y construir una cañería gigante, lo que resulta económicamente inviable para muchos interesados.

La mansión, valorada en 18 millones de euros, está actualmente a la venta por seis millones menos. Sin embargo, la considerable devaluación no ha sido suficiente para atraer a compradores, en parte porque Shakira, viviendo en España durante muchos años, no realizó las mejoras necesarias para mantener y aumentar el valor de la propiedad.

Mansión de Shakira en Miami | Gtres

La nueva vida de Shakira

Hace dos años, Shakira rompió con Gerard Piqué, un evento que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. La cantante de Barranquilla, muy dolida con el futbolista, encontró refugio en su trabajo y rentabilizó su separación con la publicación de canciones con indirectas a Piqué y su nueva pareja, Clara Chía, que batieron todo tipo de récords. El pasado mes de abril lanzó un nuevo álbum que las recoge y actualmente se prepara para una gira mundial.

Por otro lado, en mayo, se archivó la segunda causa contra Shakira por presunto fraude a Hacienda. Con esto, quedan zanjadas las causas penales que tenía en España, permitiéndole desvincularse completamente del país y disfrutar de su nueva vida en Miami, Estados Unidos.