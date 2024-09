ASÍ NO

Lo que nunca debes hacer como invitado en una boda

Si has asistido a alguna boda te habrás dado cuenta de que siempre está el invitado que da la nota, ya sea por su vestimenta, por su actitud o por sus exigencias. En este artículo te explicamos cómo no debes comportarte para que los novios no te tachen de su lista de amigos por tu mal comportamiento en su enlace.