¿Qué es la mordida cruzada y por qué es un problema?

Imagina que al morder tus alimentos, tus dientes no encajan correctamente. Esto no solo afecta la estética de tu sonrisa, sino también puede tener repercusiones en tu salud oral y general. La mordida cruzada es una condición que muchas personas experimentan y que, si no se trata a tiempo, puede derivar en complicaciones mayores.

Tipos de mordida cruzada

Como explica Dentaly.org, la mordida cruzada se clasifica en varios tipos según diferentes criterios:

1. Por localización

Anterior : Afecta los dientes frontales.

: Afecta los dientes frontales. Posterior: Afecta los dientes traseros.

2. Por hemisferio

Unilateral : Afecta solo un lado de la boca.

: Afecta solo un lado de la boca. Bilateral: Afecta ambos lados de la boca.

3. Por origen

Esquelética : Relacionada con una alteración en el desarrollo óseo.

: Relacionada con una alteración en el desarrollo óseo. Dentaria : Los maxilares están en su posición correcta, pero los dientes están inclinados.

: Los maxilares están en su posición correcta, pero los dientes están inclinados. Mixta: Una combinación de problemas esqueléticos y dentarios.

Mordida cruzada | iStock

Causas de la mordida cruzada

Las causas pueden ser variadas y suelen incluir factores genéticos, ambientales y funcionales. Algunas de las más comunes son:

Genética : La herencia familiar puede jugar un papel importante en su desarrollo.

: La herencia familiar puede jugar un papel importante en su desarrollo. Hábitos durante la infancia: La succión del dedo, respiración bucal y la posición inadecuada de la lengua pueden contribuir a esta condición.

Consecuencias de la mordida cruzada

No tratar una mordida cruzada puede llevar a varios problemas. Según cuenta en su blog el centro especializado Bordon Clinic, por un lado, afecta la apariencia de la sonrisa y puede hacer que los dientes se vean torcidos. Peor aún son los problemas funcionales, como las dificultades para masticar y hablar, lo que puede llevar a problemas digestivos y de pronunciación. Por otro lado, también está el desgaste dental, que puede causar desgaste irregular de los dientes, leading a fracturas. Y los problemas periodontales, que afecta la salud de las encías y del hueso que sostiene los dientes, lo que puede llevar a enfermedades periodontales.

Tratamientos disponibles

Los centros anteriormente mencionados coinciden en afirmar que el tratamiento puede variar según el tipo y la severidad de la mordida cruzada. A algunos pacientes se les recomienda la ortodoncia, es decir, el uso de brackets y alineadores transparentes como Invisalign, que son comunes para corregir la posición de los dientes. También existen los expansores palatinos, usados para ensanchar el maxilar superior, especialmente efectivos en niños y adolescentes. Por último, la cirugía ortognática, empleada en casos severos o esqueléticos, puede ser necesaria una cirugía para corregir la posición de los huesos maxilares.