Taylor Swift, Miley Cyrus y otras famosas que llevan carillas de porcelana en los dientes

¿Por qué algunas famosas nos entran tan bien por los ojos? Porque no solo poseen talento y belleza deslumbrante, también tienen las sonrisas más impresionantes. Seguro que en muchas ocasiones has podido ver la sonrisa perfecta que tienen algunos famosos y famosas y te has preguntado cómo hacen para conseguirla. ¡Que no te engañen! Es una trampa. La respuesta son: las carillas de porcelana o dentales.

¿Entonces, qué son las carillas de porcelana?

Desde hace muchos años somos conocedores del canon de belleza de la sonrisa 10. Sabemos que es un estado de equilibrio y armonía entre labios, encías y dientes.

Según el Dr. Fernando Soria, maestro en odontología reparadora y estética, una sonrisa perfecta tiene como característica que los dientes presentan una correcta alineación, una proporción correcta entre su altura y ancho, un tamaño acorde a su rostro-labios y finalmente un color que le dé luminosidad al rostro.

Una sonrisa perfecta no tiene separación entre los dientes o apiñamiento de los mismos. A los pacientes que carecen de este canon, se les ponen carillas dentales –láminas extrafinas de cerámica que van adheridas a la superficie frontal del diente– como es el caso de las celebrities.

Estas permiten modificar forma, tamaño, proporción y color de los dientes de manera definitiva, haciendo la sonrisa perfecta.

Famosas con carillas de porcelana

Taylor Swift

¿Taylor Swift tiene carillas? Todo apunta que sí, según el Dr. Fernando Soria. Para poner las cosas en perspectiva, sus dientes se han vuelto perfectamente rectos y más blancos luego de que eran desiguales y estaban desalineados. Los dientes de Taylor exhiben el tipo de consistencia que solo viene con las carillas.

Taylor Swift | Getty Images

Miley Cyrus

Una de las sonrisas más bonitas de todo Hollywood, también ha sido transformada. Ella presenta una sonrisa con unos dientes perfectamente alineados y con una apariencia luminosa, que atrapa a quien la ve. No nos cabe duda de que a nuestra conocida por su papel en Hannah Montana, le encanta su sonrisa y por eso toda oportunidad es buena para mostrarla al mundo.

Miley Cyrus | GTRES

Karol G

La cantante ha estado últimamente en el punto de mira por su sonrisa, ya que recientemente dio a conocer que decidió modificar su dentadura con un lujoso procedimiento: diamantes en los dientes. Esta técnica ha sido utilizada por varios famosos en los últimos años. Pero, sin lugar a duda, su sonrisa perfecta y magnética tiene las carillas.

Karol G | GTRES

Cristiano Ronaldo

Y dejamos esta lista con el famoso futbolista. No solo las mujeres se someten a este tratamiento dental, muchísimos hombres famosos (más de lo que te piensas) tienen estas carillas. El claro ejemplo, por eso, es Cristiano Ronaldo.

Las fotografías más antiguas de la superestrella del fútbol muestran cómo ocurrió la transformación de su apariencia. Lo más notable es su sonrisa. Los dientes de Ronaldo tenían algunos problemas, pero después de diferentes arreglos, tiene una de las mejores sonrisas.