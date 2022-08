Qué hacer cuando te mareas al levantarte

Sí alguna vez al levantarte después de estar tumbado o sentado te has mareado unos segundos, no te preocupes, se trata de algo muy común que nos puede suceder a todos y se llama hipotensión ortostática o postural. Aunque es más común entre personas con la tensión baja, no suele ser un problema grave a menos de que se produzca con mucha frecuencia.

La hipotensión ortostática ocurre cuando disminuye la tensión arterial de golpe y por unos segundos llega menos sangre a nuestro cerebro. Por ello, se nubla la vista y se nos acelera el corazón. La mejor opción es volver a sentarse y mantener la calma, pero existen algunas prácticas que te ayudarán a prevenirla.

Cómo evitar marearte al levantarte

El estar durante largos periodos sentado o tumbado provoca un cambio de gravedad que hace que la sangre se acumule en las piernas. Pero el que sintamos un pequeño mareo o se nos nuble la vista, puede evitarse con estas recomendaciones:

- Mantente bien hidratado. El agua es uno de los componentes principales de nuestra sangre, y el volumen de ésta en tu sistema arterial puede bajar, especialmente durante la noche, e influir en tu presión. Lo mejor es beber suficiente agua durante el día para mantener los niveles óptimos, sobre todo en épocas de altas temperaturas.

- Cuida tus hábitos alimenticios. Realizar comidas muy pesadas puede provocar una digestión más lenta. Nuestro estómago necesita más sangre para digerir los alimentos, por lo que deja menos sangre fluyendo en otras partes de su cuerpo. Este tipo de hipotensión se llama postprandial. Alimentos hechos con harina altamente refinada, arroz blanco, patatas o bebidas azucaradas pueden favorecer esa digestión más pesada.

- Tómatelo con calma. Si has hecho una comida pesada o llevas mucho tiempo en la misma postura, levántate despacio. Otra cosa que puedes hacer es apretarte las piernas o moverlas un poco para activar el riego sanguíneo.

Si se trata de un problema que pasa a menudo, es mejor anticiparse y tener el espacio de descanso sin riesgos, para evitar tropiezos o caídas. Incluso pensar en ir al médico para que valore la situación y si es síntoma de algo más grave.

