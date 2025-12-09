Embarazo psicológico: ¿existe de verdad o son mujeres que se lo inventan?

La pseudociesis, o también conocido como embarazo psicológico, es una situación en la que una mujer experimenta síntomas reales de embarazo, a pesar de que no hay gestación.

En estos casos, la mujer no está mintiendo o imaginando, está experimentando respuestas físicas provocadas por cambios hormonales reales. Entre los síntomas de un embarazo psicológico puede aparecer:

Ausencia de menstruación

Náuseas

Sensación de movimientos fetales

Aumento del volumen abdominal

Cambios en los pechos

Aumento de peso

Sensación de comienzo de parto

Pareja con un test de embarazo negativo | iStock

¿Por qué ocurre un embarazo psicológico?

El embarazo psicológico suele relacionarse con situaciones emocionales fuertes, como:

1. Un deseo muy profundo de ser madre, que el cuerpo interpreta como una señal para activar mecanismos hormonales.

2. Miedo intenso a un embarazo, donde la ansiedad genera síntomas similares.

3. Pérdidas reproductivas previas, como abortos o infertilidad.

4. Contextos sociofamiliares donde la maternidad se vive como obligación o como único valor.

5. Situaciones de ansiedad, estrés crónico o depresión.

El cuerpo, a través del sistema neuroendocrino, puede modificar hormonas como la prolactina o la hormona luteinizante, generando síntomas que son muy parecidos a los de un embarazo real.

¿Cómo se diagnostica un embarazo psicológico?

Es una situación que no puede diagnosticarse exclusivamente por los síntomas, ya que estos pueden ser muy convincentes. Por ello, el diagnóstico se realiza mediante:

Test de embarazo en sangre u orina, que serán negativos

Ecografía, que confirma la ausencia de gestación

Evaluación emocional y psicológica.

Es fundamental acompañar este momento con mucha delicadeza: para muchas mujeres, recibir la noticia de que no están embarazadas puede ser un impacto emocional intenso, ya que ellas lo han vivido como una situación real.

Una mujer tapándose la cara por ansiedad | Freepik

¿Cuál es el tratamiento tras un embarazo psicológico?

El abordaje depende de cada caso, pero es importante que incluya:

1. Acompañamiento emocional: un embarazo psicológico no se resuelve negando lo que la persona siente. La mujer necesitará apoyo psicológico con escucha, validación y comprensión.

2. Seguimiento médico: A veces es necesario regular el ciclo menstrual o tratar síntomas asociados, como hiperprolactinemia o alteraciones del sueño.

3. Apoyo social y familiar: El entorno de la mujer debe saber que no se trata de un engaño o una exageración. Es un fenómeno real, complejo y sensible que necesita comprensión y apoyo.

En resumen, el embarazo psicológico no es imaginación, es una respuesta emocional profunda. Como matronas, nuestra labor es acompañar desde el respeto, validar lo que la mujer siente y ofrecer la orientación y el apoyo necesario.