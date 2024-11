¿Qué es la eutimia, qué se siente y qué relación tiene con la salud mental?

Eutimia es una palabra que a lo mejor no te va sonar, pero tiene mucho que ver con algo que queremos conseguir: el equilibro emocional y la tranquilidad. Es un estado en el que nuestras emociones están estables, ni muy arriba ni muy abajo.

Para hablar en profundidad sobre qué es la eutimia, hemos entrevistado a Marta Balagué, neuropsicóloga y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña.

¿Qué es la eutimia?

La eutimia es el estado de ánimo basal, normal, natural. Podemos decir que es un estado más neutro en el que tenemos la capacidad de reaccionar emocionalmente a lo que nos rodea de forma pausada, tranquila, sin exagerar. Es decir, una respuesta normal que nos permite cambiar de una emoción a otra sin mayor trascendencia.

Mujer con una taza en el sofá | Unsplash

¿Qué sentimientos se sienten en un estado de eutimia?

A veces se confunde sentimientos y emociones. La emoción es una activación fisiológica, que ocurre enseguida, que se produce cuando hay una situación que te mueve emocionalmente. El sentimiento es cuando ya le pones nombre a esa emoción, cuando ya implica unos pensamientos asociados.

Dicho esto, en la eutimia, las emociones que puedes sentir son todas y eres flexible con éstas. O sea, tú puedes sentir un momento de alegría, pero no es tan absolutamente intensa y puedes cambiarla por la tristeza, por la rabia, por la ira... en función de lo que estás viviendo. Es lo que nos ocurre a todos. Por tanto, en el estado eutímico puedes sentir cualquier sentimiento, cualquier emoción, de una manera natural, cambiar de unos a otros y, sobre todo, responder a los estímulos que te rodean.

¿Se puede diferenciar de algún modo la eutimia con la alegría o la indiferencia?

La alegría, específicamente, es una emoción muy concreta, de sentirte bien, de bienestar y de corta duración, porque es una de las emociones básicas. En la eutimia puedes sentir alegría, pero esta alegría puede interrumpirse si de repente te ocurre alguna situación que te provoca tristeza. Lo que ocurre cuando no estás eutímico es que estás más maníaco. Entonces, esa alegría es mucho más difícil de cambiar a tristeza, porque estás en una alegría eufórica y es muy difícil de modular. En cambio, la eutimia sí modula.

Por su parte, la indiferencia es una falta de motivación interior. O sea, en la eutimia tú sientes alegría, tristeza, preocupación, felicidad, pero en cambio, en la indiferencia no sientes nada. Es una falta de resonancia emocional interna. No reaccionas en el medio porque no sientes, no tienes capacidad de sentir emociones.

¿Qué relación tiene la eutimia con la salud mental global de una persona?

La eutimia es cuando existe una buena salud mental. Cuando una persona está deprimida, no está eutímica, tiene un estado de ánimo bajo. Entonces, en este sentido se diferencia la eutimia de la distimia, que es un estado de ánimo decaído con tendencia a la depresión o pensamientos negativos, pero no es tan grave como una depresión. Y la eutimia también se diferencia de las fases más maníacas de los trastornos bipolares. La eutimia es la normalidad, habitualmente.

Trastorno bipolar | Unsplash

¿Qué relación tiene con el trastorno bipolar?

El trastorno bipolar es la alternancia de estados maníacos (que son estados con muchísima euforia, mucha impulsividad y mucha hiperactividad) con episodios depresivos (en los que estás muy apático, muy triste, no hace nada). Entonces, en psiquiatría, la eutimia adquiere especial importancia en el trastorno bipolar, puesto que no está presente en ninguno de estos dos estados, ni en la fase depresiva ni en la fase maníaca. La eutimia es el estado de ánimo de una persona que no tiene ningún problema de salud mental.

¿Hay herramientas terapéuticas, actividades, o alguna forma para alcanzar la eutimia?

Si tienes un problema de salud mental que no te deja estar eutímico, entran los tratamientos psicológicos, las terapias, los tratamientos farmacológicos...

Pero quizás la pregunta sería más qué hacer para mantener la eutimia, no tanto cómo conseguirla. Evitar el estrés, hacer aficiones que te gusten, tener un desarrollo personal en tu espacio, hacer mindfulness, ejercicio, intentar centrarte en el presente y no elucubrar sobre el futuro, ni darle muchas vueltas al pasado. Es decir, mantenerte activo y positivo.