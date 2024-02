¿Qué es la "enfermedad X" que teme la OMS?

Estar preparados para lo peor reduce el impacto de cualquier situación y, aún así, la realidad siempre supera la ficción, por eso es importante aprender de errores anteriores. La llamada "enfermedad X" ha desatado nuevas conspiraciones...¡incluso afectados! Lo que nos queda por ver.

¿La enfermedad X existe?

La OMS realizó en 2017 un listado de enfermedades que han puesto en jaque a la población en cualquier lugar del mundo para analizar qué se hizo y qué se debería haber hecho en cada una de ellas. Casi nadie se acuerda de la Gripe Aviar, pero algunos recordamos que se hizo acopio de mascarillas y geles hidroalcohólicos que luego no todos fueron necesarios (en vez de alegrarnos, hubo tremendas críticas. Cómo somos los humanos).

Y llegó la pandemia de Covid-19 y todo se quedó corto. Todo faltó y todo se desbordó. Por eso este año se ha hablado de nuevo de la "enfermedad X", algo muchísimo peor que la pandemia de Coronavirus. El objetivo es evaluar los errores y saber qué haría falta para un virus más peligroso que el SARS-Cov-2.

Hasta aquí todo es lógico. Pero, ¡ay, cómo somos los humanos! (segunda vez que lo digo, sí), resulta que es necesario salir a desmentir que esta enfermedad sea real, que no es que ya "se la estén inventando, como hicieron con la Covid". No. Y por supuesto que los síntomas que alguien pueda tener no son por esta "enfermedad X", más bien va a ser un resfriado, estreñimiento o una falta de riego, pero te aseguro que por la "enfermedad X" no es. ¿Cómo lo sé? Porque la "enfermedad X" es un concepto, una teoría, una propuesta, un avance. No es real.

Medidas preventivas ante una pandemia | iStock

¿Por qué la OMS habla de "enfermedad X" si no existe?

Es una medida preventiva porque no sabemos cómo será la pandemia que viene (porque vendrá), pero siempre, igual que la inventiva de algunos humamos, la realidad siempre superará la ficción. Ojalá la "enfermedad X" nos permita estar mejor preparados.

¿Para qué sirve inventarse una supuesta enfermedad?

La prevención en riesgos laborales, en sanidad, igual que la seguridad alimentaria, incluso la calidad conllevan la desgracia de que sólo se habla de ellas cuando faltan o cuando fallan. Durante el resto del tiempo, el día a día, se encuentra el trabajo constante de tanta gente que no quiere que se hable de ella porque el día que se habla, es que hay vidas en juego.

Se trata de pensar en qué podría ocurrir para estar preparados. ¿Y con qué objetivo? Con el de reducir el impacto de una hipotética nueva enfermedad. Esta prevención está centrada en la realización de inmensos análisis de riesgos evaluando cada uno de los pasos y actores claves, dependiendo de los casos en los que se implementarán acciones para disminuir o eliminar el riesgo. No el peligro, el riesgo.

¿Qué es el riesgo en una enfermedad?

El riesgo es la posibilidad de que ocurra un peligro, por ejemplo, que haya un virus respiratorio circulando, es un peligro. Riesgo es que haya varias personas contagiadas y hagamos que otras dos se reúnan con ellas.

Para disminuir el riesgo, utilizamos medidas preventivas, que unidas unas a otras, disminuirán la posibilidad de que ocurra el peligro. Reducen el riesgo. Por ejemplo: vacunación, ventilación, mascarillas…

Vacuna | Unsplash

Otro de los objetivos de la prevención es tener recursos suficientes para poder ejecutar las medidas preventivas. No sólo recursos económicos, sino personales, instalaciones, materiales…

Analizado qué necesitaríamos en el peor de los casos podremos parar o ralentizar los efectos del golpe. Por eso la OMS, preventivistas trabajadores especializados en inocuidad alimentaria o seguridad y salud en el trabajo, parecemos exagerados y aguantamos con (más o menos) sonrisa y suspiro ese "siempre se ha hecho así y no ha pasado nada".

El caso ahora es saber que la "enfermedad X" no existe como tal, es simplemente un concepto, una teoría que sirve para prevenir posibles futuras enfermedades, si nos ponemos en lo peor.