¿Qué es y cómo detectar la agorafobia?

¿Sientes que al salir de casa te invade una sensación de angustia? ¿Tienes miedo a perder el control en un lugar público lleno de gente? ¿Al realizar acciones cotidianas, como hacer la compra al supermercado o coger el transporte público, experimentas sudoración, temblores, dificultad para respirar o náuseas? Si la respuesta es sí, podrías estar padeciendo agorafobia.

Por supuesto, no estamos hablando de una reacción puntual, sino de una serie de sucesos repetitivos y prolongados en el tiempo que te impiden llevar tu día a día con normalidad.

En España, según el 'Manual para pacientes: práctica programada para la agorafobia' publicado por el gobierno vasco, "6 personas de cada 1.000 sufren agorafobia, siendo la mayoría mujeres".

¿Qué es la agorafobia?

La palabra procede de los términos griegos "ágora" (plaza pública, sitio de reunión) y "fobia" (el hijo de Ares, Fobos, personificación del temor y el horror) y se refiere al temor patológico a los espacios abiertos o a los lugares públicos.

La agorafobia es un trastorno de ansiedad caracterizado por la presencia de ataques de pánico en lugares o situaciones en los que el paciente cree que es difícil escapar o en los que, si aparecen estos síntomas de gran angustia, piensa que no podrá obtener ayuda.

Este pánico puede aparecer en espacios abiertos o cerrados, como la calle o el transporte público, por ejemplo, e involucra miedo a las multitudes o a estar solo y perder el control. Como consecuencia, la persona que lo sufre termina limitando su movilidad a sitios considerados seguros.

Así lo resume José Pedro Espada Sánchez, doctor en psicología y profesor del Departamento de Psicología de la Salud y terapeuta del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en su artículo científico 'La agorafobia': "La agorafobia es el miedo al miedo. Los agorafóbicos temen las situaciones que puedan generarles sensaciones de ansiedad, miedo a la propia activación fisiológica y a los pensamientos sobre las consecuencias de experimentarlas, como la idea de morir".

¿Qué síntomas presenta la agorafobia?

Según la enciclopedia médica de The National Library of Medicine (NLM) del National Institutes of Health in Bethesda (Maryland, USA), una persona agorafóbica puede experimentar los siguientes síntomas:

Sentir temor de quedarse solo

Sentir miedo a estar en lugares donde el escape podría ser difícil

Sentir miedo a perder el control en un lugar público

Dependencia de otros para ir a cualquier sitio

Sentimientos de separación o distanciamiento de los demás

Sentimientos de desesperanza

Sensación de que el cuerpo o el ambiente es irreal (despersonalización)

Tener temperamento o agitación inusuales

Permanecer en la casa por períodos prolongados

Molestia o dolor torácico

Asfixia

Mareo o desmayo

Náuseas u otro malestar estomacal

Corazón acelerado

Dificultad para respirar

Sudoración

Temblor

¿La agorafobia se puede curar?

Antes que nada, es importante recordar que solamente un profesional de la medicina cualificado puede diagnosticar este trastorno. Si sospechas que podrías estar padeciéndolo, consúltalo con un psicólogo o psicóloga especialista (esto es fundamental porque evitando el problema solo lo mantendrá).

Aunque los expertos afirman que no hay una causa concreta que origine este trastorno - que proviene de múltiples factores y/o traumas, y que, desgraciadamente, es una dolencia feminizada, ya que en la mayoría de mujeres guarda relación con cómo se nos educa en esta sociedad - sí tiene tratamiento y cura.

El tratamiento suele combinar la terapia psicológica y la ingesta "de fármacos para tratar la depresión, que se han demostrado eficaces", según la enciclopedia médica de NLM.

Pero, para el doctor Espada, el tratamiento cognitivo-conductual (una forma de psicoterapia) ha mostrado tener la más alta efectividad. "Se basa en la exposición gradual a las situaciones que generan miedo. Esta exposición 'in vitro' a los síntomas temidos como la taquicardia, el mareo o la sensación de ahogo, facilita la interpretación no catastrofista de los síntomas", concluye.