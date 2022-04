¿Por qué los bebés prefieren el pecho izquierdo de la madre?

¿Alguna vez te has fijado en el lado que se acunan los bebés? Normalmente, es el izquierdo, orientación que también suelen buscar los recién nacidos a la hora de mamar. Esto no es casualidad, ni una preferencia que tenga que ver con el hecho de ser zurda o diestra.

Tal como cuenta la comadrona y osteópata pediátrica y directora de una clínica de Osteopatía Materno-Infantil en Barcelona, Marta Ibarra, hay varios estudios que vinculan esta lateralidad al hemisferio derecho del cerebro, que es el hemisferio emocional.

Este lado del cerebro es el encargado de controlar el lado izquierdo del cuerpo y por eso existe esta preferencia de llevar a la cría al lado izquierdo mientras es dependiente, "debido al fuerte vínculo materno-filial", nos explica Marta.

La osteópata cree firmemente en lo que se afirma en estudios como 'Lateralization of mother-infant interactions in a diverse range of mammal species'-el cual recomienda-, porque ha podido comprobar sus teorías en su clínica.

"En mi consulta visito muchos bebés lactantes con preferencia del pecho izquierdo a la hora de dormir o calmarse. Del mismo modo que la mayoría de las madres suelen afirmar que prefieren acunar o lactar del lado izquierdo, aún siendo zurdas", nos ha explicado.

Vínculo madre-hijo

"La mujer acuna al bebé y le alimenta mientras se miran a los ojos, le acaricia o le habla, aquí está esa parte tan emocional, el refuerzo del vínculo corre a cuenta del hemisferio derecho", cuenta Marta sobre esta conexión que parece motivar la elección del lado izquierdo tanto por parte del bebé como de la madre.

A esta teoría se ha llegado tras estudiar el comportamiento en 11 especies de mamíferas terrestres y acuáticas en diferentes continentes. En la mayoría de los casos, el estudio afirma que las mamíferas colocan a sus crías en su lado izquierdo mientras son dependientes -incluidas las acuáticas-. Sobre todo en situaciones de peligro.

"Del mismo modo, se ha visto que el 85% de las humanas prefieren acunar a sus bebés en el lado izquierdo también", añade Marta.

Cambiar de lado es importante

Pero que haya una preferencia de lado, no significa que el bebé no pueda lactar del pecho derecho, "de hecho es muy importante para el desarrollo propioceptivo del bebé ir cambiando de lado tanto para dormir, como para comer, entre otras cosas", apunta la osteópata pediátrica.

"El bebé tiene que poder mamar bien y sin problema de ambos lados, poder girar la cabecita bien tanto a un lado como a otro, o coger cosas indistintamente con una mano como con la otra", añade.

Problemas de lateralidad

¿Qué pasa si nuestro hijo o hija se acostumbra a estar siempre de un lado? Se pueden dar problemas de lateralidad o, como nos simplifica la especialista, "una preferencia patológica por un lado".

Algunos de los problemas que se pueden derivar de esta preferencia son asimetrías faciales o craneales o tortícolis. Esta última se puede identificar si el bebé "siempre gira la cabecita a un lado para dormir, o de un pecho mama bien del otro hay dolor o lo rechaza".

¿Por qué ocurre? Marta nos cuenta que en estos casos el bebé "no se siente cómodo de un lado" y puede ser debido al dolor que le provoque un hematoma que le haya quedado tras el parto.

En su consulta, la osteópata también recibe visitas de madres con problemas de lactancia. "Grietas, mastitis repetitivas en un solo pecho o dolor", estos son algunos de los problemas que tienen cuando su hijo solo quiere lactar de un lado.

Cómo corregir los problemas de lateralidad

Los problemas de lateralidad patológica se pueden tratar en una consulta de osteopatía pediátrica como la que dirige Marta.

"El tratamiento es mediante abordaje manual, hacemos un trabajo a veces en el cuello del bebé, la carita, mandíbula o columna, entre otras cosas, para que pueda realizar sus funciones correctamente y de este modo solventar estos problemas", nos explica.

