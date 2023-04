¿Puede influir la alimentación en la disminución de alergias?

La gran cantidad de manifestaciones alérgicas se pueden producir por varias circunstancias entre ellas podemos destacar las Alergias estacionales, aquellas que se producen durante el cambio de las estaciones como por ejemplo, el polen en el aire de determinadas plantas o árboles que florecen sobre todo a partir de la primavera. Y las no estacionales, aquellas que podemos padecer durante todo el año, como por ejemplo las alergias a la acumulación de ácaros, el moho, a determinados alimentos o el pelaje de muchos animales entre otros.

Estornudo | Envato

Alimentos para reducir las alergias

Los alimentos que ingerimos y consumimos puede mitigar los efectos producidos por las distintas alergias. Según un estudio de por la revista científica Science Daily, existen algunos alimentos que poseen efecto antinflamatorio tales como: Los ricos en vitamina C como las fresas, los cítricos, las frutas silvestres y aquellos que contengan y sean ricos en omega 3 como el pescado azul. Según esta investigación se puede demostrar que existe una vinculación directa entre consumir estos productos y una menor incidencia de los efectos producidos por las alergias.

Fresas | Pixabay

Por otro lado, los alimentos ricos en ácido fólico, también conocida como la vitamina B9, presente en las legumbres, los vegetales de hoja verde o los frutos secos tiene un papel importante frente al desarrollo de las distintas alergias. Un estudio realizado por científicos de la prestigiosa hospital universitario Johns Hopkins Childrens Center y avalado por la revista científica The Journal Of Allergy And Clinical Immunology, asegura que el ácido fólico previene las alergias y reduce su sintomatología. También es una buena manera de limitar las consecuencias y desventajas corporales producidas por el asma y mejora el funcionamiento de nuestro organismo.