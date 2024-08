Picaduras de mosquitos en niños, bebés y embarazadas: Precauciones de una matrona

Las picaduras de mosquito pueden no ser una tontería. Lo habitual es que se quede en una picadura localizada que no ocasionará más problemas que picor, pero otras veces puede conllevar reacciones alérgicas o incluso la transmisión de enfermedades.

El mosquito es el animal que más muertes ocasiona en el mundo, ya que con su picadura puede transmitir enfermedades como la malaria, el zika, el dengue, la fiebre amarilla o la fiebre del Nilo. Dentro de las especies de mosquitos hematófagos (que se alimentan con sangre), los mosquitos hembras son los que pican, ya que necesitan esa sangre para poder poner sus huevos y reproducirse.

Picadura de mosquito | Pexels

Prevenir picaduras en el embarazo y en los bebés

Los repelentes químicos son la herramienta más efectiva para prevenir las picaduras de mosquitos, pero no son aptas en recién nacidos y siempre tienen asociado un cierto riesgo de toxicidad si no se usan de la manera adecuada.

En menores de 2 meses no estaría recomendado usar ninguno de estos productos. En niños mayores de 2 meses, la Academia Americana de Pediatría aconseja usar productos con DEET en concentraciones entre el 10 y el 30%. De la misma manera, en mujeres embarazadas se aconsejan repelentes con este mismo principio activo, DEET.

A la hora de usar este tipo de repelentes, es importante tener en cuenta:

Utilizar sólo en los momentos de más riesgo de picaduras.

No aplicar sobre mucosas, heridas o piel irritada.

Si se va a usar crema de protección solar, aplicar primero la crema y esperar 30 minutos para poner el repelente.

Lavarse las manos después de aplicarlo.

Lavar la piel y retirar cuando ya no sea necesario el repelente.

Nunca dejar el repelente al alcance de los más pequeños.

Repelentes de mosquitos naturales para embarazadas y bebés

De forma general, también podemos contar con algunos olores y productos naturales que pueden ayudan a disipar los mosquitos, y aunque no contamos con evidencia científica que lo respalde, pueden ayudarnos y no tienen efectos secundarios al no ser productos tóxicos. La lavanda, la citronela, el limón y el clavo, el eucaliptus o la albahaca son algunas de las especies que pueden actuar como repelente de mosquitos naturales. Podemos utilizarlos directamente en la planta, en velas o en aceites esenciales.

Y para terminar, no nos tenemos que olvidar que prevenir con medidas físicas puede ser el mejor repelente y el más seguro: evitar zonas de agua estancada al atardecer, utilizar ropa adecuada que cubra toda la piel en áreas con mucha cantidad de mosquitos o instalar mosquiteras en las ventanas para evitar que entren.