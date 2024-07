Origen de las despedidas de soltero y soltera: ¿Desde cuándo se hacen?

Los últimos datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que en 2022 se celebraron 179.107 matrimonios en España. No sabemos si en todos ellos, pero seguro que en muchos se organizaron despedidas de soltero y de soltera. Al mencionar este concepto, generalmente nos viene a la cabeza imágenes de grandes fiestas, desfase, alcohol, discotecas... Pero, ¿cuál es el origen de esta celebración?

¿Quiénes fueron los primeros en celebrar una despedida de soltero?

Nos tenemos que remontar a unos cuantos siglos atrás, concretamente ¡hasta el siglo V a. C.! Así lo revela la revista Time en un artículo que cuenta que fueron los antiguos espartanos los primeros "en celebrar una cena en honor de su amigo y brindaban en su nombre con, se supone, un sentido espartano del decoro". Según la web Red Historia, estas fiestas era como una prueba de fidelidad del novio hacia su futura esposa. Por su parte, en la antigua Roma, eran bacanales exclusivas para la aristocracia celebradas en honor al dios Baco.

El mismo portal relata que es en Alemania, durante la Edad Media, donde se encuentra un posible origen de las despedidas tal y como las conocemos hoy en día. Se cuenta la historia de una pareja, compuesta por un campesino y una burguesa, que no se podía casar porque él, al ser pobre, no podía pagar la dote, y, por tanto, el padre de ella impedía la celebración del matrimonio. Para solucionarlo, los amigos del novio organizaron una fiesta para recaudar todo el dinero posible para pagar lo correspondiente.

En esa época no se llamaban despedidas de soltero. La revista Time explica que este término lo utilizó por primera vez la publicación escocesa Chambers's Journal of Literature, Science and Arts en 1922. Además, detalla que, años atrás, el padre del novio organizaba una cena de gala y se brindaba por el futuro matrimonio.

Chris Easter, cofundador de The Man Registry, en declaraciones al portal HowStuffWorks, sitúa el formato actual de las despedidas de soltero en los años 60 y 70, con un boom a partir de los años 80, según Time.

Las despedidas de soltera

Si te fijas, hasta ahora solo hemos hablado de las despedidas de soltero. En cuanto a las despedidas de soltera, la revista Muy Interesante hace referencia a la antigua Grecia. Por aquel entonces, las mujeres daban ofrendas a los dioses, sobre todo a la diosa Artemisa durante el día anterior a la boda. En la Suecia del siglo XVII, las novias celebraban una fiesta llamada mökvällarr, "en la que tanto la novia como sus amigas vírgenes se quedaban despiertas hasta altas horas de la noche bebiendo y festejando".

En el siglo XIX, según Time, las mujeres adquirían una dote y recibían regalos "para prepararse para el matrimonio". Muy Interesante añade que, a principios del siglo XX, al incorporarse las mujeres al trabajo, "las compañeras de trabajo colmaban a la novia con regalos que necesitaría como esposa".

Ahora bien, fue en la década de los 60 cuando las mujeres se sumaron a celebrar fiestas como las que hacían los hombres.