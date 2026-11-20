La Navidad está cada vez más cerca y, con ella, llega uno de los momentos más complicados del año: encontrar el regalo perfecto. Para quienes disfrutan de la moda, la belleza y los complementos, existen numerosas opciones capaces de convertir un detalle en una auténtica sorpresa. Desde clásicos que nunca pasan de moda hasta pequeños caprichos que marcan la diferencia, estas nueve propuestas pueden convertirse en una apuesta segura para estas fiestas.

Árbol de navidad | Getty Images

Un bolso en tendencia es uno de los regalos más especiales. Los modelos en tonos chocolate, burdeos o con acabados de ante se han convertido en protagonistas de la temporada y son perfectos para completar cualquier look. También las joyas, especialmente los diseños dorados y minimalistas, resultan una opción versátil que puede acompañar tanto estilismos de diario como ocasiones especiales.

Los perfumes son otro de los grandes clásicos navideños. Elegir una fragancia especial puede convertirse en un regalo muy personal, mientras que un set de maquillaje permite descubrir nuevos productos y renovar los imprescindibles del neceser.

Bufanda clásica mujer | Getty Images

Entre los accesorios, una bufanda de calidad, unas bailarinas elegantes o un joyero de viaje son alternativas prácticas y estilosas. Para quienes prefieren disfrutar de los momentos de descanso, un pijama bonito también puede ser un acierto.

Por último, un libro de moda, fotografía o grandes diseñadores es una propuesta original para quienes encuentran inspiración en el universo fashion. Nueve ideas para sorprender esta Navidad con regalos que combinan estilo, utilidad y personalidad.