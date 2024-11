Limpieza de armario: pon en práctica la técnica del 90/90

¿Has mirado alguna vez una prenda que lleva siglos en tu armario y has dicho: seguro que me la pongo algún día? Pues spoiler: no va a pasar. Tendemos a acumular ropa por pena o pereza a tirarla, pero que sabemos que nunca nos vamos a poner.

Para evitar esto y tener el armario organizado (además de ayudar a la sostenibilidad), solo hay que aplicar la técnica del 90/90. ¿En qué consiste? Es muy fácil. En resumen, es conservar lo que utilizas habitualmente y deshacerte de lo que lleva años ahí parado.

Este método de organización te hace plantearte dos preguntas. ¿Me la he puesto en los últimos 90 días? Si la respuesta es sí, podemos quedarnos con la prenda. En cambio, si la respuesta es no… pasamos a la siguiente.

¿Cómo ordenar tu armario? | iStock

La segunda pregunta -y la última- es si me la voy a poner en los próximos 90 días. Aquí está la clave. Si la respuesta vuelve a ser que no (porque no nos engañemos, si no la has usado en 90 días no la vas a usar en los siguientes 90), tenemos que descartarla.

Esa prenda te está diciendo que no quiere estar en tu armario o que tú no la quieres en su vida. Es decir, esa prenda es PRESCINDIBLE. Y quizás haya otra persona que sí que la vaya a usar.

Puedes regalarla, venderla, donarla… Pero ten claro que esa prenda ya no forma parte de tu armario. Solo está ocupando espacio, ayudando al desorden y quitando hueco a otra prenda que quizás sí vas a usar cada día.

Ordenar el armario | iStock

Si tenías dudas de cómo hacer limpieza de armario, empieza a usar esta técnica. Y, sobre todo, aplícala a la hora de comprar, analizando bien si realmente le vas a sacar provecho. ¡Y listo!