¿Hay relación entre la demencia y el consumo de carne roja?

Lo que comemos influye directamente en nuestra salud. Pero más allá del peso o el colesterol, ahora la ciencia señala una posible relación entre la dieta y la salud del cerebro: comer carne roja procesada con frecuencia podría aumentar el riesgo de desarrollar demencia y perder funciones cognitivas con el paso del tiempo.

Así lo concluye una investigación publicada en Neurology, que analizó durante más de 40 años los hábitos alimentarios de más de 133.000 personas. La conclusión es clara: más carne procesada, peor salud cerebral.

¿Qué tipo de carne roja puede causar demencia?

Principalmente, la carne roja procesada, como por ejemplo:

Salchichas

Bacon

Hamburguesas industriales

Embutidos curados

Este tipo de alimentos suelen tener un alto contenido en grasas saturadas, sal y aditivos como los nitratos, compuestos que pueden afectar negativamente al cerebro si se consumen con frecuencia.

Carne roja cruda preparada para freirse | Pexels

Los datos del estudio: carne roja y deterioro cognitivo

El estudio se basó en los datos de dos amplias cohortes estadounidenses seguidas desde los años 80 hasta 2023. Los resultados muestran una relación preocupante entre la carne roja y la salud cognitiva:

Comer más de 0,25 raciones diarias de carne roja procesada aumentó el riesgo de demencia en un 13 %.

en un 13 %. El riesgo de deterioro cognitivo leve subió un 14 % en quienes consumían este tipo de carne con frecuencia.

leve subió un 14 % en quienes consumían este tipo de carne con frecuencia. Incluso la carne roja no procesada, en grandes cantidades, se asoció a un 16 % más de riesgo de deterioro cognitivo subjetivo.

cognitivo subjetivo. Sustituir una porción diaria de carne roja procesada por frutos secos o legumbres redujo el riesgo de demencia en un 19 %.

"Elegir bien lo que comes hoy puede ayudarte a conservar tu memoria en el futuro".

¿Por qué la carne roja puede afectar al cerebro?

Aunque el estudio no demuestra una relación de causa directa, existen varios mecanismos biológicos que podrían explicar esta conexión:

Inflamación crónica: El exceso de carne roja puede generar inflamación persistente en el organismo, relacionada con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer.

El exceso de carne roja puede generar inflamación persistente en el organismo, relacionada con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer. Estrés oxidativo: Algunos compuestos presentes en la carne procesada pueden favorecer el daño celular.

Algunos compuestos presentes en la carne procesada pueden favorecer el daño celular. Cambios en la salud vascular: Las grasas saturadas pueden alterar el flujo sanguíneo en el cerebro, afectando su funcionamiento a largo plazo.

Carne roja | Freepik

¿Hay que eliminar de la dieta la carne roja?

No necesariamente. No se trata de eliminarla por completo, sino de reducir su frecuencia y priorizar opciones más saludables. Comer carne roja de manera puntual, dentro de una dieta variada y equilibrada, no representa un gran riesgo para la mayoría de personas sanas.

La clave está en la moderación, y en sustituir parte del consumo de carne por alimentos vegetales ricos en nutrientes, como legumbres, frutos secos o pescado azul.

¿Cómo cuidar tu salud cerebral desde la alimentación?

Además de limitar la carne roja, estos hábitos pueden ayudar a proteger tu memoria:

Prioriza frutas , verduras, legumbres y cereales integrales.

, verduras, legumbres y cereales integrales. Incluye pescado rico en omega-3 varias veces por semana.

varias veces por semana. Haz ejercicio físico de forma regular.

de forma regular. Duerme bien y reduce el estrés .

. Evita el tabaco y limita el consumo de alcohol.

Cada decisión alimentaria tiene un impacto en tu salud futura. Según este estudio, la carne roja procesada, consumida habitualmente, podría acelerar el envejecimiento cerebral. Pero también hay buenas noticias: pequeños cambios en la dieta, como reemplazar carnes procesadas por alimentos vegetales, pueden marcar una gran diferencia.

La salud del cerebro también se cuida desde el plato. Elegir bien lo que comes hoy puede ayudarte a conservar tu memoria en el futuro.